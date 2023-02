Cuando en Prime Video nos vendieron la idea de una serie protagonizada por un grupo de cazadores de nazis y con la participación de Al Pacino como protagonista, las expectativas no solo fueron muy altas, sino que el nivel de emoción ante la idea que exploraba Hunters llegó a ser casi sublime. En su arranque, nos encontramos con una mezcla de acción, una desbordante libertad creativa (e histórica) y poderosos destellos de humor e incorrección, en un ejercicio narrativo que supo capotear muy bien ciertos momentos de caos en su afán de contar todo lo que más pudiera en esa cruel aventura de venganza.

Al Pacino cumplió a cabalidad su papel de Meyer Offerman, ser el promotor líder de un equipo dedicado a buscar y exterminar a aquellos nazis que lograron escabullirse del castigo luego de la Segunda Guerra Mundial entre la fastuosa y colorida sociedad estadounidense de los 70. Tanto, que la ‘fauna de sus vengadores’ está conformada por dos sobrevivientes del Holocausto, una monja violenta, un tipo que soñaba con ser actor, una revolucionaria y una detective del FBI afrodescendientes y hasta un soldado que aún tiene traumas de su tiempo fruto de sus días en la Guerra de Vietnam.



El tono no podía ser otro que el de la acción pura, bajo la luz de la leyenda del cine, que siempre se notó que se divertía mucho en los episodios y que no se tomaba tan en serio su papel (dicho en un buen sentido), pero que fue capaz de dar un giro brutal en el cierre de su primera temporada. Hunters se despidió con un sabor agridulce para muchos. Era incorrecta hasta cierto punto, lograba entretener y generaba un gusto culposo para algunos que la vieron, pero que no le perdonaron que jugara a todo el tiempo a dos bandas: con un humor venenoso y con pizcas de drama; algo que en realidad fue el mejor ingrediente de esta receta.

La imagen de unos cazadores implacables de nazis aplicando torturas a los seguidores vivos del Tercer Reich y la de Adolfo Hitler vivo, en plena fuga y planeando su feroz retorno, pero con la promesa de matarlo, sin duda recuerda el filme de Quentin Tarantino, Bastardos sin gloria (Star+), pero Hunters (a pesar de una trama por momentos galopante y unos asesinatos escalofriantes: a una nazi, sospechosamente parecida a Leni Riefenstahl, la hicieron comer heces fecales) no tuvo tantos aplausos.



Bastardos sin gloria (2009) fue protagonizada por Brad Pitt. Foto: Archivo. EL TIEMPO

No importó el esfuerzo de Pacino, ni la química de sus otros protagonistas o el deseo de causar polémica, la serie funcionó, pero su nicho no fue tan amplio.

La cacería llega a su final

Por eso, cuando se decidió dar luz verde a una segunda temporada -ahora disponible en Prime Video-y finalizar la cacería, para nadie fue una sorpresa. Terminó en punta y con unas sorpresas tan interesantes que era imposible que el fantasma de la cancelación ganara la batalla.

El nuevo ciclo de la serie muestra una poderosa e interesante contradicción: es más intensa en lo dramático y suaviza un poco su espectacularidad en lo violento o visceral. Ojo, no pierde el toque (a un nazi lo matan con tiros en la cara y a una viejita la atraviesan con un cuchillo sin piedad), sino que pretende ahondar en los conflictos de esos cazadores, a los que la tarea se les ha complicado un poco más al tener en la mira a Hitler, conseguir seguidores en su batalla personal y entender que el advenimiento de un cuarto Reich es algo que sobrepasa las calles de la capital mundo y que parece revivir en otros países.

Desde los últimos episodios de la primera temporada y la narrativa de la segunda, Hunters relaciona una crítica social con ese mal mayor de antaño de los poderosos que se venden como adalides de la libertad, pero son tan corruptos, o peores, que los enemigos que dicen atacar. El nazismo, la maldad y el horror no acaban, siguen respirando.

Hay una parodia malsana y entretenida en 'Hunters'. Foto: Prime Video

Hay que ser sinceros, Hunters es una deliciosa pieza de entretenimiento que quiso ser tan revolucionaria como The Boys, pero que no tuvo la oportunidad de seguir creciendo. En realidad, es una serie incomprendida que tiene su gracia dentro de la desgracia en que se mueve su trama.

Ganar o perder, esa es la cuestión

Hunters no es la única serie anti nazis en el universo del streaming, Netflix tiene otra historia, con otro tono en el que la aniquilación de los borregos de Hitler es la fuente del drama y de la acción.

Se trata de Los derrotados, en la que los perdedores de la Segunda Guerra Mundial encaran un escenario de destrucción y decadencia de un país en el que algunos soñaron con dominar al mundo. Entre la miseria, aparece un policía estadounidense, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) quien llega a Berlín para ayudar a una estación de policía manejada por Elsie Gaten (Nina Hoss).

Pero McLaughlin tiene una misión más personal y peligrosa, que se irá decantando en ocho episodios en los que la violencia se matiza con un desarrollo más cercano al suspenso y la trama policíaca. Aquí no hay espacio para el humor negro o la parodia.



Tampoco hay humor en las cuatro temporadas de la que ya es considerada un clásico dentro de las series que se mueven en este tema: The Man of the High Castle, que ofrece un panorama lo que hubiera ocurrido si la Alemania dominada por Adolfo Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Esta adaptación de la novela homónima del maestro de la ciencia ficción, Philip K. Dick, muestra a los Estados Unidos diezmado por el poderío alemán y japonés, dando paso a tensiones que solo la mente de Dick podía imaginar y que creció de manera exponencial y en narrativa al convertirse en uno de los clásicos de Prime Video.

La historia inicia con Joe Blake, que hace parte de la resistencia de este orden imperante en Estados Unidos, en donde hay estados manejados por Japón y otros por Alemania. El territorio es tenso y todo se complica cuando Juliana Crane recibe unas cintas que muestran la otra cara de la moneda: la derrota de los nazis. En ese juego, hay momentos, de drama, de ciencia ficción y hasta una poco de narrativa paranormal. Imperdible.

Pero si se quiere ver a héroes tratando de frenar la maquinaria nazi, hay propuestas como El código Enigma o la serie Band of Brothers o Midway: la batalla del Pacífico, todas en HBO Max.

'Band of Brothers' ya es un clásico de la televisión. Foto: HBO

La primera es una película que narra la vida del matemático británico Alan Turing (Benedict Cumberbatch), que trata de descifrar un código secreto que usan los nazis y así boicotear sus misiones. La verdadera batalla del héroe escala a un nivel personal cuando es cuestionado por sus preferencias sexuales y lidia con la intolerancia de la sociedad, a pesar de que gracias a su inteligencia salvó a mucha gente de morir a manos de las tropas del Führer.

'El código enigma' fue protagonizada por Cumberbatch. Foto: Black Bear Pictures

Band of Brothers, por su lado, es una serie acerca de la compañía Easy conformada por paracaidistas estadounidenses, que se enfrentaron con los alemanes en una lucha sin cuartel. Y Midway: la batalla del Pacífico es un filme que tiene tientes de videojuego, en la que la fuerza naval aliada se enfrenta a la de Japón en una de las confrontaciones decisivas para acabar con la Segunda Guerra Mundial.

El director Roland Emmerich no olvida su obsesión por el exceso visual y aunque no deja de ser una divertida experiencia al estilo del juego Batalla Naval, pero con esteroides, intenta en sus dos horas y dieciocho minutos cumplir con el sueño de aniquilar a la mayor cantidad de seguidores del eje como sea posible.

