¿Es hojear u ojear? ¿Se escribe con ‘h’ de hoja o con ‘o’ de ojo?

Cada vez que se publica una de mis crónicas, recibo varias y variadas cartas de los lectores. En los últimos meses, y en vista de la grave situación que estamos viviendo los colombianos, la mitad de esas cartas son regaños rotundos en los que me dicen que, mientras el país se está desbaratando, yo me dedico a escribir bobadas sobre historia de las palabras, el origen de los refranes, las curiosidades del idioma. Me llaman insensato e irresponsable.

La otra mitad de dichos corresponsales me dice exactamente lo contrario: que por fin hay alguien que escribe sobre temas diferentes y divertidos en vez de andar con esa cantaleta, machacando sobre lo mismo todos los días.

Y, ante esas dos visiones tan diametrales, yo me quedo pensativo, tratando de sacarles conclusiones de provecho, y he llegado a hacerme esta pregunta: ¿eso que está pasando conmigo no es, precisamente, un ejemplo elocuente de lo que le está pasando al país? Confrontaciones, choques, conflictos, bloqueos, tiroteos, peloteras, vandalismo en cada esquina, ya la gente no habla sino que grita, en medio de disputas y contiendas.

¿Dónde estarán los líderes que puedan conducir a Colombia en la búsqueda de concordancias, a discutir sin matarnos, a confrontar serenamente las ideas, a ver si podemos limar las asperezas, si encontramos soluciones comunes, si llegamos a ponernos de acuerdo? ¿Dónde estarán? ‘Averígüelo Vargas’, como dice un viejo proverbio castellano, cuyo apasionante origen les cuento un día de estos, cuando ya los líderes hayan aparecido.

¿O será que estamos viviendo en dos países diferentes y no nos hemos dado cuenta?

El ojo y la hoja

Mientras aparecen esos líderes –si es que algún día aparecen–, les pido el favor de ayudarme a resolver esta inquietud: ¿‘Ojear’ se escribe con o de ojo? ¿O lo correcto es ‘hojear’, con h de hoja?

Perdone que lo ponga en este dilema, pero es que esa ha sido una de las preguntas agobiantes que marcaron mi vocación gramatical desde los tiempos de la adolescencia, en los años inolvidables del bachillerato, hasta que terminé buscando la respuesta en diccionarios, enciclopedias, tratados de semántica, enjundiosos libros de investigadores. En eso se me ha ido más de media vida.

Por fin llegaron los tiempos de la modernidad, de las nuevas tecnologías y los aparatos asombrosos, que lo dejan a uno con la boca abierta, y desde entonces me la paso entrando a las páginas electrónicas de consulta, a las oficinas especiales de la Academia de la Lengua, que responden al instante, y a cuanta solución posible se me pare por delante.

Ahora, en consecuencia, puedo decir que ya tengo claro ese tema, aunque lo más bello que tienen mis chifladuras con el lenguaje es que son como el cuerpo de Teresa en el célebre soneto de Carranza: nunca acaban de pasar. Sigo buscando y rebuscando. Esas locuras idiomáticas son así: interminables. Como los mineros, mientras más encuentro, más busco.

Se trata de expresiones coloquiales, y, como acabo de decirlo, son tan viejas que ya forman parte de nuestras vidas. Tal vez por eso las damos por conocidas y no nos preocupamos por averiguar de dónde vienen, cuál es su origen, de dónde salieron.

Dos verbos hermanos

Para empezar, es conveniente dejar en claro que ambas formas son correctas, admitidas y válidas, precisamente porque se trata de términos diferentes. Como ya quedó dicho, la una se refiere al ojo y la otra alude a la hoja. Eso está claro cuando se trata del lenguaje escrito. Pero el verdadero dilema comienza es al utilizar las dos expresiones en forma oral, es decir, cuando se está hablando.

Estoy ojeando un libro buenísimo –le dice Luis a su amigo Pedro.

Muy bien, que lo disfrute. Pero el pobre Pedro se queda viendo un chispero: ¿Luis le quiso decir que está hojeando el libro o que lo está ojeando? ¿Qué le está echando una mirada superficial y rápida, una ojeadita, un vistazo ligero, en cuyo caso es con o? ¿O que está pasando a la carrera las hojas y leyendo una que otra palabra, en cuyo caso es con h?

El que diseñó la estatua

De ambas maneras, siendo usada verbalmente, la frase tiene sentido. Pero imagínense ustedes lo que pasa cuando Pedro está escribiéndole una carta a José, un tercer amigo, que es precisamente el autor del libro, y trata de explicarle lo que le dijo Luis. ¿Debe escribirlo con h inicial o con o?

Tal como me ocurrió a mí en aquellos tiempos estudiantiles, esta duda estuvo rondando en las mesas de discusión no solo a las personas que se sentaban a charlar, sino, también, a los doctores de la lengua castellana, a los sabios del lenguaje, los maestros.

Hasta que, por fin, la Real Academia de la Lengua, que es la máxima autoridad del idioma, resolvió las cosas diciendo que no debe existir esa duda, por cuanto ambas expresiones se pueden de manera indistinta. Siempre y cuando, claro está, que se aluda a un escrito, ya sea un libro, un periódico, una carta, un mensaje cualquiera.

Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas, que suele ser el árbitro más respetado en este tipo de polémicas, lo aclara de una manera contundente: “Ojear. Mirar rápida y superficialmente a algo o alguien. Deriva de ojo y no debe confundirse con hojear, que es pasar rápidamente las hojas de una publicación o un libro”.

Ahora sí queda claro. Más que claro: clarísimo. “Hojear” no se puede emplear al tratarse de objetos que no tienen hojas. Por ejemplo: no se puede escribir que alguien estaba “hojeando” a una muchacha bonita que vio en la tienda mientras hacía la compra del mercado. En ese caso, pues, la estaba ojeando. “Campaneándola”, como dicen los muchachos de ahora.

Óscar, el del premio

Espero que hasta aquí les haya quedado totalmente aclarada la disputa que entablaron el ojo y la hoja. Porque ahora vamos a cambiar de tema.

Como solía decir mi madre, resulta y acontece que a cada rato, en público o en privado, me encuentro con personas conocidas o desconocidas que me hacen siempre la misma pregunta, en la casa o en un restaurante, caminando por la calle o hablando por teléfono.

Usted, que es periodista –me dicen–, cuénteme una cosa: ¿por qué los premios anuales que dan en el cine se llaman Óscar? ¿Por qué no Peter, Tony o Jim? ¿Quién es ese Óscar? (A propósito: Óscar lleva tilde en español; pero recuerden que en inglés no existe la tilde. Otra pata que le nace al cojo).

Hace unos días volví a acordarme de aquella inquietud de la gente, porque estaban anunciando ya la cercana transmisión de la famosa ceremonia en que se otorgan los trofeos concedidos a películas, actores, directores, libretistas, músicos y un montón de gente más. Como se supone que ahora estoy jubilado y tengo tiempo de sobra para dedicarme a esas chifladuras, me puse por fin a averiguar esa historia, cuál es su verdadero origen y de dónde salió el tal Óscar.

Y es tan emocionante que parece una película.

Un tío de 100 años, desnudo

Vale la pena contarles que aquel trofeo tiene oficialmente un nombre tan solemne que parece interminable. Se llama Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Gracias a Dios terminó llamándose simplemente el Premio Óscar, sin más arandelas ni firuletes.

En este preciso momento ya tiene casi cien años de antigüedad –92, para ser exactos–, por cuanto fue concedido por primera vez en 1929. Desde entonces se ha vuelto tan importante que cien países del mundo transmiten en vivo, anualmente, la festiva ceremonia.

El trofeo es una pequeña estatua, de treinta centímetros de alto, hecha de metal y enchapada en oro, que representa a un señor desnudo, muy serio, con el rostro ceñudo, y de cuyas manos, unidas en el pecho, cuelga una espada que cae sobre rollos de película.

Ahora se ha venido a saber, casi un siglo después, que el hombre que posó para la imagen original de esa figura desnuda fue el famoso actor y director mexicano de cine, conocido como ‘El Indio’ Fernández. Lo primero que hicieron, antes de plasmar la estatua, fue un dibujo en papel.

'Es exacto a mi tío'

El que diseñó la estatua de Óscar, en 1928, no fue ningún escultor, sino el director artístico de la compañía cinematográfica Metro Goldwyn Mayer, llamado Cedrick Gibbons, quien la dibujó en una hoja. Y fue el escultor George Stanley quien convirtió aquella figura de papel y tinta en una pequeña escultura de metales mezclados, casi toda de estaño y con un poco de cobre recubierto de oro.

(Siga leyendo: ¿Qué relación hay entre Luna y lunar? ¿Y entre cemento y cementerio?)

Quince años después, en los premios otorgados de 1942 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y por cuenta de la austeridad en gastos que se había decretado en Estados Unidos, las estatuas entregadas a los ganadores no eran metálicas, y mucho menos de oro, sino hechas de yeso. Luego de terminada la guerra volvieron a ser las originales.

Bueno, ¿y el nombre? ¿De dónde sale ese Óscar?

A lo largo de todos estos años transcurridos se han inventado incontables leyendas, mitos y fábulas sobre su origen. La verdad verdadera surgió por allá en 1931, cuando ya la premiación tenía dos años de estar celebrándose.

Resulta que la secretaria ejecutiva de la Academia de Hollywood, una señora llamada Margaret Herrick, vio por primera vez las estatuillas puestas sobre su escritorio, en una reunión que hicieron para organizar la ceremonia de ese año, y exclamó, emocionada, con las manos en la cara:

¡Es exacta a mi tío Óscar!

Epílogo

Se refería a su tío Óscar Pierce. Como los periodistas nunca faltan, en esa reunión estaba presente el columnista Sidney Skolski, un chismoso de la sociedad del espectáculo, quien escribió un artículo sobre aquel episodio y afirmó que los empleados de Hollywood habían bautizado la estatuilla con el nombre cariñoso de Óscar.

Y Óscar se quedó para siempre. En el mundo entero. De aquí a la Cochinchina. Ahí está su historia completa.

JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO