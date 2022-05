El tráfico de Bogotá puede sacar lo peor o lo mejor de los conductores. Horas y horas rodando a paso de tortuga suelen disparar los humos de las personas en la ciudad. Esta vez le pasó al actor Julio César Herrera que otro conductor buscó cazar una pelea por un simple gesto que hizo Herrera con las manos.



En sus historias de Instagram, el actor de ‘A mano limpia’ le contó a sus más de 300 mil seguidores que mientras iba manejando le pitó a un hombre que iba delante de él en la vía y este lo empezó a insultar.

Iban pasando un semáforo cuando Herrera le hizo una seña con sus manos al conductor que tenía delante de él para que se moviera un poco. Sin embargo, el desconocido se molestó inmediatamente y empezó a gritar e insultar al actor de ‘Yo soy Betty la fea’ y ‘Ecomoda’.



(Puede interesarle: Obi-Wan Kenobi' y otras series fantásticas que se estrenan en mayo).



Herrera contó que incluso empezó a seguirlo varias cuadras, mientras que a través de la ventana seguía insultándolo. “‘No me acose''', recordó que le gritó el hombre entre los improperios en las historias que compartió.

“¿Quiere hablar?”, así decidió contestarle el actor al molesto conductor. Finalmente, el otro hombre decide parquearse a un costado de Julio César Herrera, pero para continuar gritándole.



(Lectura sugerida: 'Pálpito' de Netflix anuncia segunda temporada).



La solución del actor fue sencilla: explicar un simple malentendido. “Señor, relájese. Tranquilo. Lo que yo le estaba diciendo era ‘córrase hacia adelante porque ese sensor tiene un semáforo inteligente’” declaró Herrera.



Resulta que la seña que le había hecho con la mano para que se corriera se debía a que si no movía el carro, el semáforo inteligente no iba a cambiar a verde. Herrera confesó que en ese instante el conductor que venía con tanta rabia quedó como boquiabierto y apenado.



“A ese señor le cambiaron los colores, me empezó a pedir disculpas“, concluyó Julio César Herrera. La reflexión del también fotógrafo se centró en recomendar hablar las cosas con calma y relajarse también mientras se maneja en la ciudad.



(No deje de leer: 'A Hero', la hermosa cinta iraní rodeada de una polémica por plagio).



Entre los internautas, varios reconocieron que les han pasado escenas similares y que siempre para pelear hacen falta dos personas.

