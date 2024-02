Aislinn Derbez toma drástica decisión tras polémica por su podcast sobre curación

Al parecer, pese a que justificó la entrevista que le hizo al doctor Nirdosh Kohra, en su pódcast titulado La magia del Caos, Aislinn Derbez cedió a las presiones que sufrió por parte de algunos médicos e internáutas.

“Me tomó muy en serio mi trabajo y elijo cuidadosamente a cada persona que invito a mi podcast. Cada invitado tiene una razón muy clara detrás de por qué decidimos invitarles y el doctor Nirdosh no fue la excepción. Tiene un diplomado de ‘Las cinco leyes biológicas’ donde las explica y también aborda la salud desde una visión integral”, dijo, Aislinn, acerca de su trabajo de pódcast.



Y agregó: “Entiendo que el hecho de que me haya funcionado a mí no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero. Sin embargo, ‘La Magia del Caos’ es un espacio donde nos caracterizamos por exponer, escuchar y cuestionar diferentes puntos de vista de temáticas que nos involucran a todos”.

Sin embargo, al parecer muchos no lo entendieron y la polémica por haber afirmado que las enfermedades pueden curarse por la mente, llevó a la actriz a eliminar de sus redes algunos apartes con la entrevista que le hizo a Nirdosh, en el episodio 11 de la temporada 4 de su podcast



“El cuerpo y la mente no están separados. Hay que verse como algo íntegro y ayudar a las personas a encontrar su sanación. El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son proceso de sanación”, explicó Nirdosh Kohra en el podcast que rápidamente se viralizó.

Aunque el pódcast continúa al aire en YouTube, los reels que Derbez había publicado en Instagram sí desaparecieron, lo que se lee como un intento de la hija de Eugenio Derbez de acallar las críticas.



El médico en cuestión lleva años explorando medicinas alternativas. Y en este pódcast en particular, hablan de que el diagnóstico de una enfermedad puede llegar a ocasionar más daño que el mismo padecimiento, debido al estrés que se genera. Después se oye a la actriz decir que el cuerpo “se sana solo de enfermedades” y dice que en los últimos seis meses ha logrado “detener algunas enfermedades”, con lo que ha aprendido del especialista.

La polémica se generó en redes pues muchos aseguran que este tipo de contenidos desván desinformando e incluso poniendo en riesgo la salud de las personas.



Para internautas como @MrDoctorOficial esto fue motivo de celebración: “La Aislinn ya borró los reels con el Nirdosh”, escribió en sus redes.

