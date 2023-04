Después de siete años sin dirigir una película, Ben Affleck vuelve a este rol con Air, la historia detrás del logo, el drama deportivo que, más que deportivo, es un drama empresarial (y familiar) que cuenta cómo Nike llegó al acuerdo comercial más exitoso de su historia con la incipiente estrella del baloncesto Michael Jordan en 1984. De ese contrato entre ambas partes, se crearon los Air Jordan, la línea de calzado más famosa de Nike que ha ensanchado los bolsillos del exjugador de los Bulls de Chicago y, por supuesto, de la compañía.

“Esta es una historia que ejemplifica cómo Michael Jordan, incluso antes de pisar una cancha de la NBA, transformó por completo el mundo del marketing deportivo, el cómo su mamá lo defendió e imaginó su futuro, porque conocía su valor, y cómo los atletas son compensados por los acuerdos comerciales”, dijo Affleck, quien también interpreta a Phil Knight, fundador y CEO de Nike.



Además de volver a dirigir, Affleck coprotagonizará la cinta junto a su gran amigo Matt Damon, que le dio voz a Sonny Vaccaro, el experto en baloncesto de Nike, una dependencia que estaba en la búsqueda de competirle a las marcas más fuertes en esta disciplina y encuentra el cómo a través de Jordan. Ambos fueron productores también de Air de la mano de su recién creada empresa Artists Equity.

Con este trabajo en conjunto, Affleck y Damon se convierten en una de las parejas más poderosas de la industria del cine. Y su trabajo en equipo, en la mayoría de los casos, les ha traído éxitos, como En busca del destino (1997), en la que cada uno ganó un Oscar.



Además de los nombres de estos dos pesos pesados de Hollywood, el reparto cuenta con otras grandes figuras. Viola Davis es Deloris Jordan, la mamá del basquetbolista; Jason Bateman interpretó a Rob Strasser, vicepresidente de marketing de Nike, y Chris Tucker, que tuvo el papel de Howard White, exjugador y asesor de Vaccaro.

Jordan en la cinta

Michael Jordan promocionando las primeras Air Jordan en 1984. Hasta la fecha, Nike ha sacado más de 32 modelos. Foto: Nike

Affleck es preciso al alertar sobre lo que se debe esperar de la película. “Air no es la historia de Michael Jordan, pero no hay historia sin él (…). Su presencia e influencia se sienten a lo largo de la película, aunque no vemos su rostro. Debido a que es un icono, una figura indiscutiblemente importante y significativa, alguien que todos tienen en tan alta estima, no queríamos romper la ilusión, sino dejar que la audiencia invocara sus propios recuerdos y experiencias de lo que Michael Jordan significa”, comentó el director.



La película sí cuenta cómo el equipo creativo de Nike y la familia de Jordan crearon un producto comercial con identidad personal, una apuesta arriesgada que para entonces era impensada, pero que revolucionó el deporte y el mercadeo. “Vaccaro, Strasser y White nunca imaginaron que un zapato diseñado alrededor de un solo jugador sería el catalizador de una industria global multimillonaria que establecería un nuevo estándar”, recalcó Affleck.



Las proyecciones de la empresa eran recolectar tres millones de dólares en cuatro años por las ventas de las Air Jordan. Esa cifra se superó con creces en el primer año y hoy eso es lo que vende Nike en esta línea de zapatos cada cinco horas. Este rentable negocio sigue consignándole regalías a Jordan.

Negociar con una estrella

En 1984, Jordan había sido recién fichado por los Chicago Bulls, un equipo que no era lo que se convirtió en los noventa. Tenía talento, pero no había jugado lo suficiente para que una empresa deportiva lo patrocinara con un jugoso contrato. Del otro lado, Nike estaba buscando fortalecer su línea de baloncesto y dejar de ser la marca de “zapatillas para correr”.



“Todo comenzó con la visión de un hombre, la convicción de su equipo, la fe y la determinación de una madre y el talento incomparable de un atleta extraordinario. Juntos, convirtieron unos zapatos de baloncesto en algo icónico para siempre: los Air Jordan”, destacó Warner Bros., encargada de la distribución a nivel internacional.



Tanto Affleck como Damon concuerdan en que el personaje de Deloris Jordan es el que termina acaparando la película. Ella es la historia detrás de la historia, ella es el porqué del éxito de Jordan, más allá de su talento. “Hay agentes de cambio que no necesariamente vemos y no conocemos. Sabíamos de Deloris por Michael Jordan, pero ella fue alguien que hizo un cambio tremendo a su alrededor”, apunta Davis sobre su personaje.

Matt Damon y Viola Davis en 'Air'. Foto: Amazon

Fue el mismo Michael Jordan el que escogió a Davis para interpretar a su madre, según contó Affleck, quien también recibió otras sugerencias de la leyenda del baloncesto, como no dejar al margen de la historia a Howard White y George Raveling, que fue uno de sus entrenadores en los Juegos Olímpicos de 1984 y que es interpretado por Marlon Wayans. “Y resultó que Michael también es un genio como director de casting”, apuntó Affleck en relación a sus recomendaciones de personajes y nombres.



Además de la anécdota y el trasfondo del contrato, Air comparte un mensaje. “Si hay algo que se podría sacar de esta película es que no tienes que tener un millón de dólares o un doctorado. Solo necesitas tener una visión, un propósito, un corazón y una gran cantidad de coraje”, apuntó Davis, también conocida por su papel protagónico en La mujer rey (2022).



La película de Amazon Studios recaba en la construcción de una cultura popular alrededor de un personaje y unos zapatos, en los recuerdos de los niños de la década de los 80 y 90, en la época que vio brillar a la leyenda más grande del baloncesto y en un redireccionamiento de la historia del marketing deportivo. “Naturalmente, sabemos que el zapato no es lo que hizo grande a Michael. Más bien, su grandeza fue la que convirtió los Air Jordan en un fenómeno”, concluyó Affleck.



