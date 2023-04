Los fanáticos del universo 'Star Wars' se sorprendieron con el nuevo tráiler de la producción 'Ahsoka', de Disney+, derivada de las series 'The Mandalorian' y 'Star Wars Rebels 1'​. La producción es protagonizada, justamente, por el personaje de Ahsoka Tano.

Ahsoka se desarrolla en el mismo período de tiempo que 'The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Star Wars: Skeleton Crew'.



Este anuncio fue otra de las sorpresas que se anunciaron en el marco de la convención anual "Star Wars Celebration", que se celebra en Londres.



Según el medio Espinof.com, luego de conocerse la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Andor', y el nuevo trío de prometedoras películas, Lucasfilm ha desvelado el primer tráiler y la fecha de estreno en Disney+ de 'Ahsoka', su próxima serie original.

"Será en agosto cuando veamos las nuevas aventuras de Rosario Dawson en carne y hueso después de 'The Mandalorian' y compañía. Además, se ha desvelado que el villano al que se enfrentará la (¿ex?) jedi es ni más ni menos que el mismísimo heredero del Imperio, el gran almirante Thrawn (a quien ya vimos en 'Rebels')", dice el portal especializado.



También se supo que la actriz Daisy Ridley, que encarnó a la maestra "jedi" Rey Skywalker en las últimas entregas de "Star Wars" (La Guerra de las Galaxias), encabezará el regreso de la saga a la gran pantalla, con una trilogía dirigida por tres directores diferentes de los cuales uno será, por primera vez, una mujer, Sharmeen Obaid-Chinoy.



La propia Ridley apareció por sorpresa para el deleite de los fans en el acto en el que la franquicia de Disney desveló sus grandes novedades, comenzando por la trilogía que será dirigida por Dave Filoni y James Mangold, además de la mencionada Obaid-Chinoy.



El filme de la directora canadiense de origen paquistaní se desarrollará tras el final de la trilogía previa y del episodio IX de la saga, "The Rise of Skywalker" (El Ascenso de Skywalker), y narrará cómo Rey crea una nueva orden Jedi tras la supuesta derrota de las fuerzas oscuras.



Mientras, la película dirigida por Mangold, quien también realizó la próxima entrega de Indiana Jones, "The Dial of Destiny" (Indiana Jones y el Dial del Destino), se centrará en el nacimiento de los Jedi.



Con información de EFE