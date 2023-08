Las series son un formato que sin duda está enamorando a muchas personas en todo el mundo, esto ha hecho que cada vez sean más las plataformas de streaming que le apuntan a este formato, apostando a varias temporadas, según la acogida del público.

En este caso, los seguidores de "Star Wars"son quienes esperan con ansias el estreno de la serie "Ahsoka" en Disney Plus. Sin embargo, hay otros que no entienden de qué se trata toda la producción, es por eso que ‘Star Wars’ ha decidido lanzar una lista de capítulos que sí o si debes ver para poder entender la nueva temporada.

La trama central de "Ahsoka" trata de la vida y las intrépidas aventuras de Ahsoka Tano, una de las figuras más adoradas y complejas del universo de "Star Wars". Al verla vas a poder muchas cosas que quizás antes no tenías ni idea del porqué pasaba.

¿Cuáles son los capítulos clave para entender la serie?





"Tales of the Jedi" - 1 episodio.

"The Clone Wars" - Temporada 1, episodio 19.

"The Clone Wars" - Temporada 2, episodio 11.

"The Clone Wars" - Temporada 3, episodios 10, 16 y 21.

"The Clone Wars" - Temporada 5, episodio 20.

"The Clone Wars" - Temporada 7, episodios del 9 al 12.

"Rebels" - Temporada 2, episodios 21-22.

"The Mandalorian" - Temporada 2, episodio 5.

Esta selección de episodios han sido escogidas debido a su desarrollo y narrativa de Ahsoka Tano a lo largo de las diversas series de "Star Wars". Aunque algunos se consideran fans fervientes, con esta guía se va a entender todo el camino claro para que se pueda ver la segunda temporada sin ningún problema.



Los primeros episodios de la serie ya están disponibles para que los usuarios los disfruten en Disney+ y la promesa de la plataforma es que van a existir nuevos lanzamientos cada martes en la noche.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Disney+, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

