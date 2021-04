Agente Hamilton, el espía de Suecia que impacta en la TV

“Si algún día visitas Suecia, de seguro no te vas a encontrar con los peligros que afronta mi personaje”, bromea el actor Jakob Oftebro acerca de su personaje en la serie Agente Hamilton.

Es sencillo: se trata de un hombre que trabaja como agente secreto y cuando parece que puede comenzar una nueva vida, lejos de su pasado en las fuerzas especiales, todo se complica tras unos ataques terroristas y cibernéticos en su país.



“Él asume un reto muy poderoso y violento, pero esta historia tiene un elemento que la hace más retadora y es contar una serie de conflictos en un país que siempre ha sido percibido como neutral y tranquilo”, comenta de su personaje Carl Hamilton.“Ese fue el impulso que me hizo interesarme en esta historia”, agrega Oftebro acerca de esta serie que comenzó a emitirse en Colombia los martes, a las 8 p. m. por el canal de televisión Film & Arts.



La televisión escandinava ha explorado con muy buenos resultados el drama policíaco y el suspenso, con ejemplos que ya son considerados clásicos: Borgen, Deadwind o Bron (que tuvo una famosa versión estadounidense llamada The Bridge), pero Agente Hamilton parece tener una genética más cercana al espionaje con una gran pirotecnia visual y frenetismo.

Jakob Oftebro en una escena de la serie. Foto: Film & Arts

Un agente que rompe el molde

“Es puro entretenimiento, pero no creas que sigue el camino de James Bond. Siento que mi personaje es un agente que puede pasar de los pequeños problemas de rutina a los grandes conflictos de corte internacional. Particularmente me interesaba profundizar en aspectos que revelan las debilidades de Hamilton y lo que en realidad lo hace más humano”, explica el protagonista.



“Creo que el espectador se hace esta pregunta: ¿Es un buen tipo o un ser malvado? Ese es detalle que siento que puede llamar mucho la atención de quienes ven la serie, ya que es muy importante cómo lidia con una doble vida o lo emocional”, agrega.



En realidad, no tiene nada que envidiar a los poderosos retratos de espíasestadounidenses o británicos, que se han visto principalmente en el cine. “No es una versión nórdica de James Bond”, insistió en una ocasión el productor de la serie Patrick Nebout.



“Es divertido también asumir que se trata de un héroe de acción y que el rodaje de esta serie fue impresionante y muy divertida (haciendo referencia a los disparos, las peleas y la adrenalina peligrosa que destila en cada episodio). Está basada en los libros de Jan Guillou, un periodista que se dedicó a escribir del tema, pero tiene un aire contemporáneo”, complementa el protagonista.



De ahí que además de bombas y bala, hay ataques virtuales y hasta planes para confundir con información falsa. “Es un buen retrato de los conflictos del poder y de la acción trepidante”, recalca.

El actor dice es un agente diferente a James Bond. Foto: Film & Arts



“La saga literaria estaba enfocada en la Guerra Fría del pasado, así que le dimos otro tono a pesar de que, infortunadamente ahora parece ser de nuevo relevante en el mundo”, opina Jakob Oftebro.



Para él, esta es una historia intrincada que reta al espectador a unir muchos elementos, como un buen relato de espionaje.



