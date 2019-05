¿El primer afiche de 'Game of Thrones' predijo el final de la serie?

Al final de ocho temporadas, 73 capítulos, cientos de millones de dólares invertidos y casi diez años, la serie 'Game of Thrones' finalizó el pasado domingo con un inesperado giro narrativo, como fue su costumbre durante toda la historia. En el relato, inspirado en la saga literaria 'Canción de hielo y fuego' de George R. R. Martin, las cabezas de las principales familias de Westeros coronaron como su rey a Bran, el joven hijo de Ned Stark que estaba en las apuestas de pocos para sentarse en el Trono de Hierro.

Ahora, que la serie terminó rodeada de polémicas, varios internautas han resaltado un detalle que salía en el primer poster de la primera temporada, que fue protagonizada por Sean Bean, quien encarnó a Ned Stark, hijo de Bran, el Guardián del Norte y Lord de Winterfell.



En el afiche, Ned, que apenas sobrevivió a nueve capítulos, está sentado en el trono de hierro, y a su derecha aparece un animal que hasta el momento había pasado desapercibido: un cuervo negro.

El detalle tiene una carga simbólica en la historia, pues el animal era el medio de comunicación que se usa en la serie (trasladaba los mensajes que se enviaban por todo Westeros). Y más allá de eso, el propio Bran Stark se convirtió en el Cuervo de los Tres Ojos, un personaje que podía ver todo el pasado y todo lo que está pasando en el presente.



En el primer episodio de la serie, el pequeño Bran cayó de una de las torres de Winterfell luego de que descubriera el romance que Cersei Lannister, la esposa del Rey Robert, tenía con su hermano Jaime (fue este quien lo empujó esperando esconder su secreto).



Sin embargo, Bran sobrevivió a la caída, aunque perdió el movimiento de sus piernas. A partir de allí, empezó una larga travesía, teniendo que escapar junto a su pequeño hermano Rickon de su hogar, ante la invasión de Theon Greyjoy.



Luego, cuando empezó a descubrir sus habilidades mentales para meterse en la cabeza de los animales, Bran cruzó el muro y atravesó inhóspitos lugares para convertirse en el Cuervo de los Tres Ojos.



Es por eso que muchos fanáticos piensan que el detalle del cuervo en aquel afiche de la primera temporada no era un detalle gratuito.



Curiosamente, una de las actrices de la serie, Gwendoline Christie (que interpreta a Brienne of Tarth) hace varios años, en una entrevista, había lanzado una teoría sobre quién iba a quedarse con el trono: Bran Stark.



Según Christie, el ganador podía ser una opción no tan obvia, pues algo que tenía la serie era que constantemente sorprendía a sus seguidores. "Yo me pregunto si podría ser Bran...", aseguró.