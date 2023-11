Adult Swim: el canal para los adultos políticamente incorrectos

El más reciente episodio de la séptima temporada de Rick and Morty es brutal: una venganza, un muerto, un nieto que descubre las vidas pasadas de su abuelo sociópata. No más spoilers. La serie animada es una de las joyas de Adult Swim –o [ADULT SWIM], como lo escriben oficialmente–, un espacio de animación para adultos que empezó como una franja, muy tarde en las noches, en los canales infantiles de muñequitos, como Cartoon Network, pero que con el paso del tiempo fue ganando forma y seguidores hasta ser una marca con vida propia.

Hoy, Adult Swim estrena su canal de televisión propio (que forma parte de los canales de pago adicional en los operadores) y un hub (una categoría con todos los contenidos) en la plataforma de streaming HBO Max.



“Estamos relanzando la marca. Hay tanta oferta que decidimos expandirla, y en la región hay muchos fanáticos; además, no nos gustaba la idea de que conviviera la animación para adultos con la de niños”, cuenta Pablo Zuccarino, senior vice president y general manager para Kids & Animation de Warner Bros. Discovery Latinoamérica.

¿Pero cómo hace una marca que es políticamente incorrecta al presentar un humor ácido y sin filtros en una época en la que todo ofende? ¿Acaso no es un exabrupto burlarse de los débiles, los calvos o los perdedores?

Pablo Zuccarino, senior vice president y 'general manager' para Kids & Animation de Warner Bros. Discovery Latinoamérica. Foto: Adult Swim

“El humor siempre genera controversia. La ventaja es que tenemos una comunidad de fans que lo entiende perfectamente –explica Zuccarino–. Siempre habrá fricción y críticas de parte de algunos públicos. Lo que hacemos es fijarnos que estén cuidadosamente curados y enfocados en el público objetivo y estar atentos con los disclaimers (aviso legal). Pero sí, esta es una marca irreverente, es su estilo y es el riesgo que se anima a tomar”.



Volvamos con Rick and Morty: Rick, un científico brillante, delirante, borracho y sin pelos en la lengua que arrastra a su nieto, Morty, un callado preadolescente que se deja impresionar fácilmente. Sus aventuras viajan por universos paralelos con los enemigos y las situaciones más absurdas. Al final, Rick solo busca que Morty no sea como su yerno: un absoluto perdedor.

“Este show es polémico, es uno de nuestros hits globales, es un programa muy provocativo tanto en su filosofía como en su dibujo... y es de los más vistos en HBO Max. Hasta ahora, no hemos tenido grandes incidentes, así que hay muchas ofertas y posibilidades. Los que conecten bien; los que no ojalá respeten el derecho a ser así”.

El catálogo de Adult Swim es enorme y de alguna manera poco explorado para quienes no son seguidores de la marca. Cuenta con joyas como Primal, una serie original de Genndy Tartakovsky (el creador del Laboratorio de Dexter y director del filme Hotel Transylvania) en la que no hay diálogos. Es un thriller ganador de cinco premios Emmy sobre un hombre de las cavernas y un dinosaurio que forman un vínculo improbable en medio del caos de la supervivencia.

‘My Adventures with Superman’ explora el viaje de Clark Kent como superhéroe y su amor por la periodista Lois Lane. Foto: Adult Swim

Y hay más: Smiling Friends es una comedia sobre los empleados de una empresa dedicada a llevar la felicidad a un mundo surrealista; Unicorn: Warriors Eternal, las aventuras de un grupo de guerreros que reencarna cada vez que una fuerza maligna amenaza la Tierra, y Robot Chicken (Pollo Robot), un clásico de la sátira hecho en stop-motion, que se burla de famosos, películas y situaciones icónicas de la cultura pop.

“Siempre que se piensa en animación se piensa en los adolescentes y jóvenes, pero Adult Swim es una marca madura, tiene más de 20 años y conecta muy bien con el adulto de edad media, por eso tiene sentido lanzar el canal de televisión, porque hay mucha de esa audiencia en televisión todavía. Son un grupo de fans que han crecido con la marca y comparten la filosofía y se animan a pensar distinto, a hacer preguntas”, cuenta el directivo.



Para completar la programación están las aventuras de los héroes y villanos de DC con las series Harley Quinn y Young Justice, además de las películas de animación; Royal Crackers, que con mucho humor negro sigue a una familia que intenta mantener su empresa, una fábrica de galletas, luego de que su padre queda en coma, y animés como Dragon Ball-Z, Naruto, Death Note, Yashahime: Princess Half-Demon.

“La idea también es buscar a productores locales, ver qué hay en la región. Hay muchos creadores que llevan tiempo recorriendo festivales y espacios de networking en busca de apoyo, esperemos que podamos apoyarlos”, agrega Zuccarino.

'Robot Chicken', una sátira en stop-motion, que se burla de los personajes de la cultura pop. Foto: Adult Swim

El regreso triunfal de Rick and Morty fue clave para reactivar la marca Adult Swim. “Eso nos dio un indicador, porque muchos fanáticos lo estaban pidiendo”, dice Pablo. A eso se suma que la serie ha impactado en generaciones más jóvenes que su público objetivo. “Los amantes del animé también buscaban sus programas. Todo se ha consolidado en un solo escenario”, agrega.



SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

​@s0f1c1ta

