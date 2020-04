‘La cocina es mi memoria’: Adriana Lucía

Adriana Lucía ha sido tendencia en varias ocasiones en el último tiempo.

En noviembre pasado, porque se unió a la causa del paro nacional y participó en conciertos de apoyo a las manifestaciones. Muchos la criticaron y otros la alentaron.



Luego pasó algo similar cuando alzó su voz al no ser incluida en el grupo de jurados de El factor X, el programa de concurso que está parado por cuenta del coronavirus y para el que ya había hecho ensayos.



Y el domingo pasado regresó a las tendencias, que aún no paran, cuando ganó el concurso de televisión MásterChefCelebrity, con tres platos que representan el sabor de su tierra, el departamento de Córdoba, luego de varios meses de competencia.

El día de esa final, que fue grabada hace algunas semanas, aunque no tantas, como cuenta, fue una jornada llena de nervios para la también cantante y defensora del porro, ese género que para ella es la más maravillosa “nostalgia alegre”.



Nacida en El Carito, “un lugar que ni siquiera aparece en el mapa, pero que es un corregimiento de Lorica”, como Adriana Lucía López Llorente tiene, tanto en su familia paterna como materna, sangre de Siria con apellidos como Issa y Halal, respectivamente.



Y aunque creció en una casa en la que la comida siempre ha sido parte de la tradición, vivir en Bogotá, a donde llegó a los 16 años, y aburrirse de vivir de los domicilios, la llevó a hacerse una experta en preparaciones culinarias.



“Aprendí desde el aburrimiento de los sanduchitos y los domicilios, y en mi siguiente viaje a El Carito me dediqué a pedirles a mi mamá, mi abuela y mis tías sus recetas y las anoté en un cuaderno. Entonces, he aprendido a amar a través de la comida, a evocar los sabores de mi tierra y traer a la memoria cuando se hacía algo y todos ayudábamos a moler y a arreglar”, sigue.



De Anoris Llorente, su mamá, adora el mote de queso que hace, que considera “campeón, y un arroz con verduras y zumo de coco, al que llamamos el ‘arroz de mi mamá’ ”.



Mientras, de Minerva Gracia, su abuela paterna, hay otros dos arroces ganadores que le encantan y están en su recetario: el que tiene zanahoria y el que lleva leche de coco.

Esa memoria familiar y de aromas y sabores la puso en los tres platos que presentó: la entrada, Córdoba, una deconstrucción del mote de queso, una base de ceviche de chicharrón, espuma de suero y coral de tinta de calamar y croqueta de ñame y queso costeño ahumado, decorado con pétalos de pensamiento.



El fuerte, llamado Montes de María, fue un risotto de fríjol cabecita negra con carne desmechada frita, pesto caribe y encurtido de ahuyama. Y el postre, las mil y una noches en el Caribe, un baklava turco con helado de corozo, entre otros ingredientes, muy similar al sirio.



Pero más allá de la comida que prepara y que le recuerda su tierra y su gente, Adriana Lucía también se trajo para Bogotá su pasión por las plantas.



“Tengo jardines verticales y a la casa a la que llego a vivir me llevo mis plantas, me encanta ensuciarme, trasplantar; si voy a algún lado y un sembrado me gusta, pido un tallito. Tengo hasta frutales. Es que haber nacido en el campo, en zona rural y en una casa muy grande llena de matas y cultivos, me marcó la vida y es algo que no puedo dejar”.



Como tampoco su afición por saludar. “Yo siempre ando como si viviera en el Carito, donde todos nos conocemos, donde los vecinos, por los patios, no solo te preguntan por tu vida sino que te pasan de lo que cocinan”.



Casada con un bogotano muy bogotano, Felipe Buitrago, y mamá de Salomón, de 8 años, quien se define como costeño-bogotano, Adriana Lucía seguirá cantando porro, haciendo sentir su poder.



“Yo descubrí que quiero ser un puente generacional para que el porro no sea una pieza histórica de museo, sino algo cambiante, y que los músicos de ahora le den valor y honren a los que ya hicieron historia”, dice.



Para ella, el porro sabe a madrugada, “a las 4 a. m., cuando empieza la alborada del festival”, ese anuncio que llama a la fiesta.



“De niña, soñaba con ser bailadora e ir de pueblo en pueblo, de fandango en fandango. Mi primer sueño era parecerme a Lucy González, la inolvidable intérprete, porque fue resistencia y memoria. Ahora quiero que todos sientan con mis cantos que el porro también es ceremonioso”.

Olga Lucía Martínez Ante

Redacción Cultura

@CulturaET