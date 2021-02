‘Mi presentadora favorita es esta niña, ¿cómo se llama? Carolina Cruz’

Lincoln Palomeque tiene muy buenos personajes en su carrera, y entre los más recordados están Toño y su gemelo, Adrián, en Novia para dos y el de Dandy en Hasta que la plata nos separe, una divertida caracterización como “metrosexual de estrato 3”.

Nacido en Cúcuta el 20 de marzo de 1977, en los últimos años decidió darle proyección a su carrera en el exterior y ha grabado producciones en Estados Unidos y México como La reina del sur y Señora Acero, entra otras.



Este año retomó su carrera en Colombia y hace parte del elenco de la nueva versión de Café con aroma de mujer, en la que representará a Mauricio Salinas, el personaje que en la versión de 1993 hizo Juan Ángel.



El actor, papá de Matías y de Salvador –este último viene en camino– es el esposo de la presentadora Carolina Cruz. Palomeque contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor de su casa cuando era niño?

Creo que era un Sharp cuadradito.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Rudy Rodríguez, un encanto de mujer.



¿Conoció a Pacheco?

Trabaje con él en Isabel me la veló, era espectacular. En esa novela estaba también el ‘Gordo’ Benjumea, y ellos fueron los mejores amigos. Tenían muchos cuentos y era genial verlos conversar.



¿De qué tamaño es su televisor?

De 65 pulgadas.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

Claro, una basecita y encima, portarretratos.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

No, hoy no.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

No, con dos canales.



¿Sabe qué era el Canal A?

Sí, claro, el del león.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?



Es una niña, ¿cómo es que se llama? Creo que Carolina Cruz, es que no me acuerdo bien, pero sí, Carolina Cruz.

¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

No, eso no.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No, no sé, pero muchas gracias, hermano, de verdad que sí.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Padres e hijos.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Muñequitos. Antes era fútbol, ahora ganan los dibujos animados, por Matías, y en las noches, cuando se puede, series y todo lo que tenga dinosaurios.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

Los de Navidad.



¿Con quién ve televisión?

Con Matías, y con Caro también.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Una mía, pero la vi en Net-flix: La reina del sur.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Me repito las temporadas de Dexter.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Tres.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No, pero he estado a punto, especialmente cuando hacen todo para ganar y pierden por un error.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

24, fue como la primera vez que empecé a engancharme con series. Hay mejores, en producción, pero ese personaje y la acción me gustan mucho.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

30 o 40 por ciento del día.



¿Cuál fue la última hazaña deportiva que lo conmovió por televisión?

Me gusta todo lo que hace Egan Bernal.



¿Ve televisión en su celular?

Sí.



¿Cuál fue la última película que vio en TV?

Una mía, Alma de héroe, la vi con tranquilidad, sus detalles, errores y aciertos.



¿Alguna vez vio un reinado?

Sí, y los viví con la presentadora (Carolina Cruz), porque me tocaba ir a visitarla a Cartagena. A Colombia le va bien, además, en los concursos internacionales y aunque uno no los esté viendo, cuando queda entre las cinco finalistas, mucha gente no se los pierde.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

Entre las más recientes, la muerte de Maradona, por lo que significó. Me quedé con su faceta deportiva.