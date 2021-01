Adiós José Paipilla, el Rayo de Plata que también fue hombre de radio

Mientras en la década de los años 60 muchos quereían ser futbolistas y hasta toreros, y seguir el camino de las estrellas del momento, José Paipilla añoraba convertirse en uno de los enmascarados de la lucha libre famosos de la época.

Así lo recuerdan sus amigos del portal Pantallazo Noticias, que le rinden un homenaje al Rayo de Plata, como se le conoció, fallecido hace algunos días víctima del covid-19.



José Paipilla Pinzón, que no solo fue un hombre de lucha libre sino también de radio, nació en la vereda Toibita, en Paipa, Boyacá, y muy joven llegó a Bogotá.



En su faceta de luchador quiso emular a “‘El Tigre de Colombia’, ‘Henry London’, ‘El Kuaikal del Perú’, ‘El Águila del Zulia’, ‘Frankenstein de Panamá’. ‘Jack Veneno’, ‘Corneluis Congo’, el ruso ‘Nicolai Zigulinoff’ y a King Brinert’, de Argentina"", como recuerdan sus colegas



Muchos de sus seguidores pensaban que era mexicano y pocos sabían en sus inicios que además se dedicaba a la radio. En su faceta de luchador lo conoció el hombre de radio y televisión Armando Plata Camacho, quien cuenta que luego se lo encontró cuando ya vivía en Estados Unidos.



“Yo creo que lo conocí hace unos 50 años y cuando él fue a Estados Unidos, en la década de los años 90, le hablé de mi experiencia en ese país, de lo que a mí me había funcionado. Su intención era mover su empresa de lucha libre allá, la misma que había sido tan exitosa en Colombia, pero no le fue muy bien, eran otros públicos mucho más influenciados por la cultura mexicana, y ya había grandes compañías consolidadas en ese aspecto”, cuenta Plata.



Agrega que, sin embargo, Paipilla siempre fue un hombre muy hábil en los negocios y un gran conocedor de la radio. “Tenía lo que yo llamo el oído promedio, esa habilidad para saber qué es lo que las personas de un target específico quieren, en su caso, lo

popular. Tuvo mucho éxito y puso en el primer lugar emisoras como Radio Capital, Radio K, Ecos del Palmar, Radio Santafé. Tenía ese don”, recuerda Plata Camacho. También estuvo en la Voz de la Sabana, de RCN.



Como luchador hizo películas y presentaciones tanto en Colombia como en el exterior, y se volvió invitado de programas de televisión de los años 70, en los que hacía gala de su fortaleza y su buen estado físico.



Con los cambios de la radio, Paipilla llegó al mundo on line, donde también tuvo mucho éxito recibiendo el cariño y el respeto de su público y sus colegas. Una de ellas, Martha Velandia, mánager de artistas, dice que siempre estuvo pendiente de los artistas, sus logros y sus carreras.

“Tras la muerte de su esposa ya no hablamos tanto, pero siempre tendré un gran recuerdo suyo”, comentó Velandia.