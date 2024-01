Adiós a Tom Wilkinson: un actor secundario de primera

A Tom Wilkinson le pasaba lo que a muchos actores: por el nombre no se los ubicaba fácil, pero al ver su rostro, de inmediato evocaba una larga lista de películas y series, además de un talento desbordante. El actor británico falleció de forma repentina, a los 75 años, durante el fin de semana de Año Nuevo, dejando personajes y secuencias memorables.

Una, sin duda, la de Gerald Cooper, un trabajador siderúrgico que tras quedar sin empleo se une a un grupo de hombres en la misma situación para formar un grupo de striptease masculino en la película The Full Monty (1997). Este año, la plataforma Disney+ estrenó una serie sobre la famosa comedia en la que se reencontró Wilkinson con Robert Carlyle y Mark Addy, los otros actores estrella del filme original.



Wilkinson fue nominado en dos ocasiones a los premio Óscar –por Michael Clayton (2007), como mejor actor secundario, y por In the Bedroom, del 2002 y que significó su primera candidatura, en aquella ocasión a actor principal–.

También figuró en películas como En el nombre del padre (1993), Priest (1994), Wilde (1997), Shakespeare in Love (1998), Sensatez y sentimientos (1995), El patriota (2000), El exorcismo de Emily Rose (2005), Batman Begins (2005), El Avispón Verde (2010), La duda (2010) y El gran hotel Budapest (2014).



El actor, nacido en Leeds el 5 de febrero de 1948, vivió en Canadá durante su infancia y luego regresó a su natal Reino Unido. Allí se graduó en la Universidad de Kent y asistió a la Royal Academy of Dramatic Art.



Ganó un Globo de Oro en 2009 y en las últimas décadas alternó su aparición en las producciones de Hollywood y británicas con obras teatrales y series de televisión como Belgravia y Los Kennedy.



El fallecimiento del actor fue confirmado por sus allegados y su agente, a través de un comunicado: “La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él”.

