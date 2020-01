Luis Fernando Orozco, un pionero de la televisión y líder de actores

“Nunca he sufrido la enfermedad del bolero, que es ansiedad, angustia y desesperación. Esta vida humana es tan breve que deprimirse un minuto ya es un pecado mortal contra el creador del universo. Uno tiene que vivir siempre feliz”, dijo el actor Luis Fernando Orozco en una entrevista del 2012 para la revista Elenco, de este diario.

En ese momento se encontraba recuperándose de un problema cardiaco que lo afectó y que llevó a sus hijas, las actrices Ana María y Verónica Orozco, y Juliana, licenciada en lenguas modernas, a internarlo en un hogar para adultos mayores, donde jugaba ajedrez y decía, con el humor que lo caracterizaba, que se imaginaba que él era el dueño del lugar y que tenía muchos inquilinos.



Su sonrisa y su sabiduría, y también su objetivo constante de luchar por los derechos de los actores, se silenciaron este jueves con su muerte, ocurrida en Bogotá, la misma ciudad donde nació el 8 de abril de 1943. Tenía 76 años.



Uno de sus personajes más importantes y recordados fue el padre Rugeles de Don Chinche, que debía lidiar con la falta de ganas de casarse de algunos personajes y, también, con las vidas que para él eran licenciosas de varios de los habitantes del pequeño barrio del centro bogotano donde se desarrollaba esta serie.

Pero también será recordado como uno de los actores clásicos de la televisión y el teatro colombiano.



Orozco estuvo entre los primeros en llegar a la televisión nacional, a finales de los años 50. Lo hizo con un sello propio y una formación que rápidamente lo volvieron imprescindible en la pequeña pantalla.



Tras su muerte, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) escribió: “Serás siempre recordado por tus papeles en dramatizados y telenovelas como Una pareja con suerte, La ley de corazón, Un bandido honrado... además por tu labor como director y guionista”.



El actor también dirigió teatro y programas radiales, y escribió guiones para estos últimos, así como para cafés concierto, un formato que tuvo su auge en el país en las últimas décadas del siglo XX.

FACEBOOK

En el Teatro Nacional –y por su cercanía con Fanny Mikey– participó en varios montajes. Uno de ellos fue Pares y nines, que hizo con Adriana Vera y con el también desaparecido Pacheco.



Protagonizó la comedia Una pareja con suerte, con la desaparecida María Eugenia Dávila, y fue el guionista de La rosquilla, otra comedia de situaciones.



Sus hijas siempre estuvieron a su lado y lo apoyaron cuando el trabajo para los actores mayores se volvió escaso. Orozco, incluso, mandaba cartas a los medios quejándose de la falta de libretos para los actores que, como él, ya habían pasado los 60 años.



Uno de sus sueños, trabajar como comediante en los Estados Unidos, no lo pudo cumplir, pues nunca le dieron la visa para tal fin. “Quería ser comediante de night clubs en Nueva York para llevarle alegría a la gente”.



Agregó en la entrevista de Elenco que nunca se había deprimido. “Eso es para la dama de las camelias (risas). He trabajado en lo que amo, que es la actuación. Como dijo Marcello Mastroianni: ‘Aparte de la fama y el dinero, esta profesión me ha dado una cosa muy valiosa: la oportunidad de ser inocente’ ”.



Al cierre de esta edición no se conocían las causas de su muerte, aunque recientemente se supo que estaba delicado de salud.

