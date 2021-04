'Adicto a ti’: un corto sobre fútbol, drogas y esperanza

Metralleta nunca había actuado, estaba ocupado lidiando con otras situaciones de su vida y un amor por su equipo del alma, Independiente Santa Fe, hasta que tuvo la oportunidad de ser parte del cortometraje Adicto a ti, y se dio cuenta de que podía recrear muchas cosas de su cotidianidad frente a la cámara.

En el corto se narra el día a día de un grupo de barristas del ‘parche’ Aguante Sur, del barrio Casalinda, de Ciudad Bolívar, en Bogotá, pero también se habla de algo mucho más humano, profundo y complejo.



“Buscábamos entender si hay una causalidad entre el consumo de droga y el delito o con los actos de violencia que viven estos jóvenes”, comenta Andrés Wiesner, director del corto y presidente de la Fundación Tiempo de Juego, que junto con la ONG Open Society Foundation desarrollaron esa investigación a la que se refiere Wiesner.



Adicto a ti hace parte de todo ese trabajo y se presentará en el marco del foro ‘La otra esquina, las cosas no son como las pintan’, que se realizará mañana en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá y al que se podrá acceder de manera virtual (bit.ly/3uK9rq8).

En este espacio de encuentro, que se llevará a cabo desde las 4 p. m., se debatirán todas las cargas y violencias a las que se somete a los jóvenes, en especial en contextos de vulnerabilidad económica y social.

“Frente a su acercamiento al cortometraje, me pareció muy interesante la manera como se metieron en el cuento estos jóvenes, hicieron talleres de teatro y tuvieron la experiencia de verse en un espejo en una trama que hace una recreación de sus vidas. Hay mucho talento, y vimos muchas potencialidades que ni ellos mismos creían que tenían”, dice Wiesner, como en el caso de Metralleta, que pudo vivir la aventura de estar en un rodaje profesional y compartir con un equipo de producción de unas 50 personas. “Trato de dar lo mejor de mí en todo momento porque oportunidades como estas no se dan todos los días”, recordaba en un detrás de cámaras Faustino, otro de los participantes en la producción.



El cortometraje tiene elementos propios del formato documental y pretende dar una mirada a una realidad que no es ni blanca ni negra, sino que está permeada por una naturaleza gris, relacionada con las vivencias, conflictos y decisiones que enfrentan los protagonistas.



También le puede interesar: La enorme oferta de cortos para ver en las plataformas de streaming



Pero la idea de Adicto a ti también se va a extender a nuevas narrativas y relatos. “Esta primera producción revela un poco su cotidianidad –insiste Wiesner–; luego vamos a llevar la historia al Centro de Atención Especializada El Redentor en otro corto y después, una tercera parte en la que se cuente la historia de las familias de esos jóvenes”.





Adicto a ti vislumbra también llegar a más gente. Además de su paso por el foro del Gimnasio Moderno, la idea es poderlo lanzar más adelante como un producto audiovisual que llegue a un público más amplio y pueda visibilizar y generar una discusión social.



CULTURA

​@CulturaET