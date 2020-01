El Hombre Caimán habla de su trabajo en 'La fórmula del humor'

Fueron tres o cuatro días de grabación. Álvaro Lemmon, el Hombre Caimán, reconocido humorista volvió a su amada costa para hacer parte de La fórmula del humor, un reality de 24 capítulos de Telecaribe.

Este espacio se empieza a emitir el próximo 26 de febrero y, según Lemmon, “soy jurado, hago humor, lo que venga”, contó.



Pegado de su tierra, a la que va cada año, en diciembre, “en carro, con mi mujer y mis hijos, y visito Plato (de donde es originario), Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. De ahí que cuando me llamaron de Telecaribe para este programa, yo me dije, 'qué vaina, yo nací para esto', y ya”.



Agrega que a raíz de su participación en este programa, lo han llamado de canales internacionales, pero que no se va porque “yo soy de aquí y aquí vivo feliz”.



Este año, Lemmon grabará un disco de boleros. Yo creo que el número 2020 es muy bonito y se merece un disco, con composiciones mías”, terminó.



En noviembre del año pasado, Lemmon salió de Sábados felices. El humorista, tras pensionarse, siguió 12 años más en el programa.