Adam Sandler pone su marca de humor en 'Misterio a bordo' 

Cuando el actor estadounidense Adam Sandler lanza una película, los críticos más puristas se rasgan las vestiduras.



Es cierto que el cine de este comediante y actor, de 52 años, se enfoca en el humor cotidiano, en el chiste a partir del absurdo y en la glorificación del estadounidense de clase media y casi siempre perdedor que logra redimirse sin ser infiel a sus principios y naturaleza; pero también hay que reconocer que tiene un séquito de incondicionales que apoyan cada una de sus aventuras tanto en el cine como en Netflix, plataforma que ha trabajado de la mano con él para mantener ese sello de humor intacto.



Precisamente, con el reciente estreno de Misterio a bordo, Sandler demostró que a pesar de las dudas de los eruditos, sigue siendo esencial en el ejercicio de crear historias de risa directa y tramas de fácil digestión, al convertirse en la producción con récord de vistas en la plataforma web este año, durante su fin de semana de estreno: casi 31 millones de personas la vieron en tres días.

La película, con Jennifer Aniston, Terence Stamp y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, cuenta la aventura de una pareja de estadounidenses que termina atrapada en una intriga en la que muere un multimillonario, y ellos deben revelar el misterio de lo sucedido y atrapar al culpable.



Con influencias de la escritora Agatha Christie y de películas como Asesinato en el Expreso de Oriente, la producción se decanta por la idea de ubicar a dos personajes comunes en el momento y el lugar equivocados.



Con todo y que no escapa de uno que otro chiste flojo, Misterio a bordo tiene un cierto encanto y consigue ser la producción más ambiciosa de un Sandler acostumbrado a contar sus peripecias en ambientes más caseros y familiares; es más, a veces consigue momentos brillantes de humor, casi todos gracias a la química de Sandler y Aniston, actriz que sobresale en la historia.



EL TIEMPO tuvo la oportunidad de conversar con Sandler y Méndez, en Ciudad de México, acerca de la experiencia con Netflix.

Es una trama de humor y misterio, pero también de una pareja en crisis.

Adam Sandler (AS): Es el asesinato lo que está más involucrado, pero puedes ver a un matrimonio en una película en la que parecen estar desconectados por unos minutos y luego algo los vuelve a encarrilar y se reconectan como pareja.

Luis Gerardo Méndez (LGM): Sí, están resolviendo problemas juntos; eso es genial.

Luis Gerardo, ¿cómo fue ese momento cuando lo escogieron para esta historia?

LGM: Estaba con algunos amigos en un apartamento, recibí la llamada y comencé a saltar: ‘¡Lo tengo!, ¡lo tengo!’ (...) Estaba súper feliz, realmente quería esto, ser parte de la película, porque soy un gran fanático del trabajo de Adam y de Jennifer, ¡y me encanta el guion! Es increíble.

AS: ¡Y tu parte!

LGM: Y mi parte es genial.

AS: Hombre, es de morir en la película, él es muy divertido.

LGM: Gracias.

Bueno, ¿y cómo fue para usted el proceso de selección de Méndez?

AS: Mi amigo Rob Schneider me llamó y me dijo: ‘Tienes que contratar a mi amigo Luis, él es increíble’. Rob y Luis se conocen desde hace bastante tiempo.

LGM: ¿Como por dos días? Quiero decir, me encantaría decir que es una relación fuerte.

AS: Pero ahora somos más amigos, y creo que tú me llamarías antes de llamar a Rob.

LGM: Sí, seguro. Ya no me gusta ese chico, solo quería el papel.

AS: ¡Lo usaste bien!

LGM: Sí… (risas)



'Misterio a bordo' es una experiencia cultural: hay actores de todo el mundo...

AS: Sí, es internacional, tiene algo de romance, se siente algo de aventura, es divertida (...) Jennifer Aniston se ve como una mujer fuerte. Ella es graciosa, ¿verdad?

LGM: Eso creo. Al menos por un par de minutos.

AS: Sí, pero durante esos tres minutos que estás en la película, la dominas.

LGM: Lo sé, gracias. Y también el guion, el guion es genial. Y el director, Kyle Newacheck, hizo un gran trabajo. Tuvimos a Dany Boon, de Francia, a Luke Evans de Inglaterra...

AS: ¡Lucas! (refiriéndose a Luke, en español).

LGM: Todos somos comediantes fuertes, actores fuertes, así que cuando estábamos juntos había chispa, había mucha energía. No como ahora.

AS: ¡Ah no! ¡Esto es la muerte, la muerte!

ANDRÉS hOYOS VARGAS

EL TIEMPO

Ciudad de México, por invitación de Netflix

@AndresHoy2