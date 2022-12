El joven de 20 años contó a través de sus redes sociales cómo había sido la experiencia de, según él, haber sido demandado por uno de los actores más destacados de Hollywood.

André Torres Prince, como se identifica en redes sociales, narró cómo en su primer año en los Estado Unidos, recibió una demanda de Adam Sandler por descargar una de sus películas de manera ilegal.



“Cuando me vine a vivir para acá yo vivía con un tío, y mi tío no tenía internet, así que yo todo millenial quise contratar internet llegando”, inició su relato.



Después de contratar los servicios de internet, las visitas de su hermano eran cada vez más frecuentes. Los dos veían películas de manera ilegal a través de uno de sus celulares: "yo sabía que él se metía a una página que se llamaba Popcorn Time y ahí podíamos ver películas”, continúa.



En total fueron más de 150 películas las que pudieron descargar a través de este servidor, según narra André, habían películas como: 'Las Tortugas Ninja', 'Los Pingüinos de Madagascar', 'Magic Mike', entre otras.



Un día, tras regresar de su trabajo, el joven recibió un paquete misterioso en la puerta de su casa: “me dijeron que me había llegado un paquete, hasta se me hizo raro porque no había pedido nada. Total, abrí el paquete y vi que eran un montón de hojas por parte de mi internet, que era Compcast”, menciona.



En estos documentos se mencionaba que André había citado a juicio por descargar de manera ilegal la película 'Zapatero a tus zapatos',que fue estrenada en 2015 y protagonizada por Adam Sandler.



Unas semanas después tuvo que presentarse en los tribunales ante el equipo de abogados del actor, quienes argumentaron que la demanda se hacía porque la cinta "no ganó nada de dinero,[ y que el equipo de abogados] se estaba enfocando en demandar a la gente que descargó la película ilegalmente para poder tratar de recuperar el mayor dinero posible”, argumentaron.



En su defensa, André demostró que él siempre había utilizado dispositivos iOS y que esta aplicación de películas solo se podía descargar en Android. En argumento a esto respondieron los abogados de Adam: “Quien esté en el contrato del internet es responsable de todo lo que se descarga, entonces deber tener cuidado”.



Según la narración de este joven, lograron llegar a un acuerdo por $3.000 dólares, de lo contrario debería pagar entre 8 y 12 años de cárcel, así como pagar una multa entre 100 y 250 mil dólares.



Pero André no fue el único demandado por descargar esta cinta, según 'Torrent defenders' 519 personas han sido demandadas por descargar esta película de manera ilegal, "162 acusados ​​de Doe en Texas, 123 en Illinois, 215 en Michigan y 19 en Oregón", menciona el documento.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS