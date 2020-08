Acusan de violación al ganador del Óscar Cuba Godding Jr.

Cuba Gooding Jr. fue demandado el martes por una mujer que lo acusa de haberla violado dos veces en 2013, una nueva denuncia de agresión sexual para el actor estadounidense que aguarda su juicio por acosar a otras tres mujeres.



La mujer, que permanece anónima en la demanda civil presentada ante la corte federal del distrito sur de Nueva York, asegura que Gooding, de 52 años, la atacó en un hotel tras reunirse con ella en un bar de Manhattan, informaron varios medios locales.



"Nuestra cliente está haciendo acusaciones muy serias contra Cuba Gooding, Jr. en la demanda que hemos presentado. Espera que se haga justicia en la corte", dijo la Gloria Allred, abogada de la presunta víctima.



En el bar, el ganador del Óscar al mejor actor de reparto en 1997 por 'Jerry Maguire' pidió a la mujer que lo acompañara a un hotel donde se encontrarían con unos amigos, según la demanda. Gooding le pidió luego que subiera a su habitación mientras se cambiaba de ropa, y allí, tras poner música, violó a la mujer dos veces, añade el documento.

La presunta víctima busca una indemnización financiera por un monto no especificado.



"Las acusaciones son falsas y difamatorias", dijo el abogado de Gooding, Mark Jay Heller. "Creemos que el caso será desestimado", agregó.



El actor, de 52 años, fue acusado el año pasado de tres casos de manoseos inapropiados a mujeres, por los cuales debe enfrentar un juicio.



Su acusación describe abusos contra más de 20 mujeres, pero nunca había sido señalado antes por violación.



Gooding Jr. también fue acusado de manosear a una mujer en un restaurante de Nueva York en septiembre de 2018, de pellizcar un mes después las nalgas a una segunda mujer en una discoteca, y de tocar los pechos a una tercera en un bar en junio de 2019.



A raíz de estos tres casos, el actor fue acusado de seis cargos de agresión sexual, de los cuales se declaró no culpable. Todavía no hay fecha para su juicio. Enfrentaría un máximo de un año de cárcel.

Cuba Gooding Jr es recordado por películas 'The Butler', 'Boyz in the Hood' y la miniserie 'The People v. O.J. Simpson', también conocida como 'Todos contra O.J. Simpson: American Crime Story'.



AFP

