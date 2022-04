‘Un héroe’, la más reciente película de Farhadi y que ganó en el Festival de Cannes el Gran Premio del Jurado (ex aequo) en el 2021, tomó elementos del guion del documental All Winners All Losers, de la directora Azadeh Masihzadeh, quien participó en un taller de cine impartido por el realizador en el 2014.

Así lo dictaminó un equipo de jueces en Irán, que hallaron culpable al ganador del Óscar por Una separación (2011) y The Salesman (2016) de plagio y de violar los derechos de autor de Masihzadeh por no acreditarla en ‘Un héroe’.



Puede leer: Alain Delon: la historia de la estrella que pidió la eutanasia

La decisión podría llevar a que el sentenciado tenga que entregar todas las ganancias que consiguió la película a la documentalista (más de dos millones de euros en todo el mundo). Un héroe cuenta la historia de Rahim, que al salir de la cárcel por un permiso especial trata de saldar una deuda y a la vez encuentra una bolsa llena de dinero que trata de devolver a su dueño.



Asghar Farhad también es famoso por haber dirigido a Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín,en 'Todos los saben', un drama que rodó en España.

Además, según información publicada en The Hollywood Reporter, las autoridades podrían escalar el caso y llevar a Asghar Farhadi a la cárcel, quien siempre ha sido un duro contradictor del gobierno iraní y que alegó que la historia de su película fue un trabajo que él desarrolló de manera independiente y dijo haberse inspirado en Bertolt Brech en su historia.



Por ahora, Asghar Farhadi no se ha referido a la sentencia,..



CULTURA

@CulturaET