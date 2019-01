La polémica que enreda al gerente de RTVC

“La serie se acaba… Y si se vuelve hacer 'Los puros criollos', se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él (Santiago Rivas, su conductor) lo vuelva a hacer. No hay posibilidad de que vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”.



Esta es una de las expresiones más fuertes de Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, en el audio que se dio a conocer este miércoles, grabado el pasado 6 de diciembre y en el que se oyen a Diana Díaz (en ese momento directora de Señal Colombia y quien renunció), Bieri, Martín Pimiento (asesor jurídico de gerencia), y Alejandra Cendales (asesora del gerente).



Esta reunión se desencadenó porque Santiago Rivas, presentador de Los puros criollos, en conversación con el portal La Pulla, se mostró en desacuerdo con la llamada Ley TIC, que está pendiente de aprobación, y que cambiaría la forma de entregar los recursos para la televisión pública, recursos que, además, podrían verse disminuidos.



El audio fue dado a conocer por La Liga Contra el Silencio y en él la exdirectora de Señal Colombia le informa a Bieri cómo son los procesos de realización y presentación de los espacios que emite el canal público.



En ese momento, todavía no estaba presentándose la nueva temporada de Los puros criollos, de 12 capítulos, que en la actualidad se ve a las 7 p. m. y que empezó el pasado 16 de enero.



Sobre este audio hay múltiples críticas, especialmente porque tanto para los conocedores del medio como los seguidores de este espacio, se trata de una censura a Rivas, por expresiones como “qué hacemos para que no salga más en nuestras producciones”, de Bieri, y “¿qué hacer con el tipo?”, de Pimiento, así como , “si él hace parte de una producción financiada con recursos del Estado, lo mínimo que él puede hacer es guardar silencio frente a las políticas públicas que expone ese Estado”, del mismo Pimiento.



Por su parte, Bieri comenta: “Para algunas vainas viene a cobrar a la ventanilla muy puntual, y para otras ahora sí denigra de quien le paga (…), le muerde la mano al que le da de comer, entonces eso es una muy mala señal. Entonces ahí sí, no sé qué hacer, pues porque yo no quiero generar ruido, más ruido de lo necesario, pero tampoco quiero sentirme que le estoy dando el espacio…”



Mientras tanto, Díaz trata de explicarles que la nueva temporada debe presentarse porque ya está en la parrilla y es obligatorio, por parte de la ANTV, hacerlo antes de marzo del 2020.



Ante la pregunta de si se puede evitar la participación de Rivas en la nueva temporada, Cendales le aclara que es el presentador y Díaz le comenta: “Honestamente sería más contraproducente que Los puros criollos salieran sin Santiago”.



Al final del audio, Bieri afirma: “Porque no hay un cruce político, aquí no es que yo esté castrando ideas políticas, no, el contenido ya cumplió su misión al aire y salió”.