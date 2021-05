Acuerdo de Amazon para adquirir MGM se anunciaría el 25 de mayo

Amazon.com Inc. esta listo para anunciar el 25 de mayo la adquisicion del estudio cinematografico Metro-Goldwyn-Mayer, segun una fuente cercana, lo que marca la mayor incursion del gigante del comercio electronico en Hollywood.

Amazon está en conversaciones para pagar casi US$9.000 millones por el negocio, dijo la fuente, que pidio no ser identificada debido a que las negociaciones son de caracter privado.



Las reuniones -de las que se supo por primera vez la semana pasada- no están finalizadas y es posible que haya cambios en el precio o los plazos. El acuerdo daría acceso a una gran colección de peliculas y programas a Amazon, que opera el servicio de streaming Prime Video. El catalogo de MGM incluye las franquicias de James Bond, la Pantera Rosa, RoboCop y Rocky, ademas de peliculas como El silencio de los inocentes.



Amazon declinó hacer comentarios, mientras que MGM, actualmente propiedad de fondos como Anchorage Capital Group, ha sido considerado un objetivo de compra durante años, pero nunca había podido cerrar una venta.



La compañía dio un nuevo impulso el año pasado, ya que habría contratado a asesores para buscar negociaciones.



El estudio también ha buscado otras formas de tener dinero de sus peliculas y mantuvo conversaciones con Apple Inc. y Netflix Inc. para hacer su nueva cinta de James Bond para streaming, dijeron cercanos a esta propuesta. El estudio optó por un estreno en cines para la pelicula, que debuta en Estados Unidos el 8 de octubre.



Bloomberg