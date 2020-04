Cristina Umaña habla de su trabajo en ‘La casa de las flores'

Vuelven los conflictos y las desventuras de la familia De la Mora, tras el estreno de la tercera y última temporada de la serie de Netflix que se ciñe de nuevo a exponer una caricatura al melodrama y una trama cargada de ironía y humor negro alrededor de esa idea de que hay gente que muestra solo una arista de lo que verdaderamente es.

Esa es una de las reflexiones a la que llegó a actriz colombiana Cristina Umaña que se une a este tejido de intrigas en el papel de Kim, un personaje que hace un poco contraste a lo que se ha visto en su carrera, pero que está conectado con ese ejercicio de seguir rompiendo fronteras como intérprete.

Ella habló con EL TIEMPO de este trabajo, que explora en un juego entre el pasado y el presente, las nuevas aventuras de una familia muy particular y la juventud de Virginia de la Mora (interpretada en la primera temporada por Verónica Castro).

Todo indica que su papel es antagónico y diferente...

Sí, buen, digamos queque ella es completamente arribista y oportunista, es de esos personajes que juegan a ser altruistas que quieren salvar el mundo e ir detrás de la bondad, pero tiene un objetivo egoísta y se va a llevar por delante al que sea para lograrlo.



¿Ella también es como una caricatura?

Todos los personajes de Manolo rayan un poco en la sátira y la caricatura, Kim está en eso...Es mala, perversa, descarada y pronto lo van a ver.



¿Llegó a decirle porqué la llamó para ese personaje?

A él le encantó mi personaje de Judy Moncada en Narcos (era la esposa de un socio de Pablo Escobar), una mujer dura, como mi papel en La casa de las flores y creo que Manolo sintió que yo podía interpretarlo de alguna manera con esa fuerza.



¿Qué significa estar en este universo de ‘La casa de las flores’?

Me hubiera gustado estar mucho más en la dinámica de Manolo Caro (el creador de la serie), pero si fue muy interesante para mí explorar este universo de comedia con una tercera temporada y personajes tan sólidos.

Fue un trabajo muy cómplice y fue super bonito poder hacerlo (...) Reencontrarme con Cecilia Suárez (que hace de Paulina, la protagonista central de las dos últimas temporadas y que compartió con Umaña en la serie Capadocia) y vivir el ensayo, la prueba y el error..

La serie ofrece un viaje al pasado de algunos protagonistas.. Foto: Fotos: Netflix



¿Pero cómo se sintió en el terreno de la comedia?

El tema de la comedia es un tema de mucho tempo, y siento que en mi experiencia en la serie hay un gran trabajo en ese, el ritmo es importantísimo, así que estuve muy alerta a eso y fue interesante, otra disciplina actoral.



Yo venía de hacer las series Distrito Salvaje y Jack Ryan, más cercanos a la energía de la acción y fue muy interesante hacer este giro.



¿Será que ‘La casa de las flores será más rebelde ahora que se despide?

Absolutamente, al leer los guiones te encuentras con cosas que muchos pueden pensar que son exageraciones, pero son reales y parten de los miedos. Manolo Caro es agudo, arriesgado y sin pudor y eso me encanta. Siento que se la jugó para cerrar con más intensidad y con broche de oro.



¿Específicamente en qué sentido?

Yo creo que para Manolo, y lo sé por algunas conversaciones con él acerca de la vida, que le gusta hablar de esa negación muy fuerte a aceptarnos como somos, hay una hipocresía por aparentar lo que no somos, al igual que el universo gay, que le interesa mostrarlo porque siente que en la sociedad es algo importante.



¿Qué tanto la ha transformado su experiencia como actriz en el exterior, ahora que se está abriendo camino en varios géneros?

Me siento muy contenta, muy satisfecha ya que ha sido un camino que he escogido y en el que estoy trabajando todo el tiempo para retarme y seguir enamorándome de mi profesión y mis personajes (...) Indagando, atreviéndome, siento que mi carrera ha sido es ahora el resultado de todo eso.



¿Bueno quedó abierta la puerta a otros proyectos con Manolo Caro?

Pues ojalá, me gustaría trabajar en algo con él con mucho más tiempo para que podamos crear y gozárnosla más (...) Tiene un montón de cosas y espero que podamos coincidir, pero si no, me siento contenta de esta experiencia, es mi amigo y lo admiro profundamente.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1