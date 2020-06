La historia de la actriz que pasó del Óscar a la nube

Protagonizó 'La historia oficial', un intenso drama en el que se contaba la historia de Alicia, una profesora que descubre brutalmente lo que sucede en su país durante la dictadura en Argentina –la película ganó el Óscar en 1986 en la categoría de mejor película extranjera- y ella se quedó con la Palma de Oro del Festival de Cannes por ese trabajo, lo que catapultó su carrera en todo el mundo.

La gran dama del cine y el teatro argentino, como se le conoce en su país, tiene una historia de más de 80 producciones tanto en cine ('Gaby, A True Story', 'Cleopatra', 'El hijo de la novia'), como en televisión ('El jardín de bronce', 'En terapia', 'Tiempo final') , pero descubrió que podía otro de sus talentos, la escritura y las historias, pero en un pódcast.

“Visité mucho su tierra (Colombia) para trabajar en teatro (…) Cuando estaba en el exilio en Madrid (España) me iba mucho para allá. Hacíamos un espectáculo sobre el amor y siempre tuve una recepción muy linda en Colombia”, dice Norma Aleandro en una rápida charla telefónica con EL TIEMPO.



Ella también tiene como recuerdo una India Catalina, que recibió en la edición del Festival de Cine de Cartagena como mejor actriz, por su papel en 'La historia oficial'.



Pero más allá de esa empatía que tiene y que muchos le profesan en todo el continente, cuenta la razón por la que se dejó seducir por el pódcast y los medios digitales con 'Norma en la nube' (así se llama su programa), conformado por 40 episodios en los que ella narra algunos de los cuentos que ha escrito y que será parte de un contenido digital del canal de televisión paga Film & Arts.



Se trata de un registro digital y visual de esa aventura literaria. que estará alojado en la página web del canal de televisión (www.filmandarts.tv/podcast) y en su espacio oficial en YouTube; al igual que en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Se estrena este lunes y seguirá de lunes a viernes con más narraciones y encuentros con la pluma de Aleandro.



“Es la primera vez que lo hago de esta manera, pues he escrito cuentos desde hace muchos años, pero nunca lo he relacionado con mi labor en el teatro o en el cine, pero no se me había ocurrido compartirlos así, hasta en una ocasión mi nieto –Iván Ferrigno– un día me lo planteó.



“Pero abuela, por qué no decís esas cosas y las oímos todos”, fue la frase que le lanzó a ella. En un principio no estaba tan segura. “Estas son cosas que yo voy escribiendo y que las voy guardando”, respondió. Entonces Ferrigno le dio la frase con la que se identificaría el proyecto.



“Norma en la nube, dijo (…) Mi nieto es maravilloso, vive en Barcelona, pero estaba en casa (en Argentina). Así comenzó, como un plan de amigos que llevaban un poco de esos cuentos muy personales a salir”, recalca la actriz de 84 años.



Acostumbrada a revelar un poco de su vida frente a las cámaras o los escenarios actuando, en tarima o en piezas teatrales, Norma Aleandro reconoce que no sintió necesario explorar ese universo que tanto conoce; la idea, quizá, era mostrar a una Norma con otros matices. Es una artista inquieta que ha publicado algunos de sus escritos, así como algunas pinturas y “dibujitos”, como les dice a sus trazos que están esperando para salir pronto en un libro.

“Me vienen muy bien en este momento en el que estamos encerrados todos porque me la paso dibujando y escribiendo y ha sido lindo, como un descanso”, opina. Para el podcast tuvo que seleccionar entre mucho material escrito y recibió ayuda en ese proceso del equipo de Film & Arts. “Escribo de lo que en el momento tengo ganas (…) Las cosas que me suceden frente al mundo”.



El pódcast se grabó y se filmó en la casa de la actriz, que tiene un estudio de sonido que, también usó muchas veces su nieto, que es músico.



Reconoce que está contenta de arriesgarse en ese formato y de hacerlo con un canal que adora, pues se centra en producciones culturales. “Voy a llegar a un público nuevo y para la gente que está encerrada en su casa y puede tener un tiempo para descubrirlo”, agrega Norma Aleandro que, por su sensibilidad y ensoñación, desde muy joven le decían: ‘Norma, estás en la luna de Valencia’, pero ahora ella en realidad está en la nube y quiere pasar un buen tiempo ahí.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

