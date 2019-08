Marcela Posada dice que Alí Humar le pidió que se quitara la ropa

En una entrevista en la emisora La W, la actriz Marcela Posada (la Jirafa en ‘Yo soy Betty la fea’) habló de un episodio que vivió en los inicios de su carrera.

Posada contó los hechos al portal Entre Estrellas, de Cartagena, y fueron replicados por distintas emisoras. El miércoles 14 de agosto estuvo en el programa que dirige Vicky Dávila en la emisora La W, donde contó porqué decidió hacerlo público después de tanto tiempo.



Posada le contó a Entre Estrellas que estaba terminando su carrera profesional y "empecé a repartir hojas de vida en varias programadoras, entre ellas estaba la programadora Coestrellas, tiempo después recibí un mensaje que el señor Alí Humar, quería entrevistarme para hacer un casting para copas amargas.”



(Le podría interesar: Siete razones por las que ‘Betty’ otra vez gana en la TV colombiana)



Agrega el portal de La W que "el director se comunicó con la actriz para darle los datos necesarios para que se pudieran ver y previamente realizar el casting. Posada asegura que el director no la citó en la programadora puesto que en ese lugar había mucha gente, así que la reunión se daría en un apartamento ubicado en la zona rosa de Bogotá, cosa que se le hizo muy extraño a la actriz".



(Lea también: Acoso callejero: el drama de ser mujer en TransMilenio y en la ciudad)



En su versión, Posada dice que pensó que era “una oficina, pero era una apartamento, me recibió sin zapatos, en unas medias vinotinto y me ofreció un whisky. Después comenzó a hablar de él y a dar explicaciones y a decir que él no era un acosador, quería que me sintiera cómoda.”



Agregó que Humar le dio dos escenas para la novela copas amargas y le dio tiempo de una hora para preparar su presentación. Resulta que cuando volvió, el director le dijo, según ella: “que quería ver era mi capacidad para improvisar. Me sentó en un sofá y se sentó en el mismo sofá.”



(Además: Víctima de Didier Luna no consintió insinuaciones sexuales: Fiscalía)



"Según Posada, la escena que tenía que representar era seducir a un hombre. El director le propuso a Marcela Posada que interpretara esa escena con él: “el me vio nerviosa y me dijo que iba a mostrar unas películas porno, me dijo que las copiara y que comenzara a interpretar. Me ofreció traerme juguetes sexuales para improvisar. Sin embargo yo siempre le dije que no”, se lee en el portal de La W.

,Me recibió sin zapatos, en unas medias vinotinto y me ofreció un whisky. Después comenzó a hablar de él y a dar explicaciones y a decir que él no era un acosador, quería que me sintiera cómoda FACEBOOK

TWITTER

Posada comentó que aunque el director no le alcanzó a mostrar los juguetes sexuales, le insistió que tenía que dejar de ser tímida y prepararse para escenas que involucraran intimidad. Ella le aseguró que a pesar de esas situaciones incómodas nunca la tocó, pero si la insultó: “cuando le dije que no lo iba a hacer me dijo 'tu no vas a ser actriz', me dijo, y agregó que le había hecho perder el tiempo. Gracias a Dios no me tocó. Él es una persona demasiado mala.”



En varias ocasiones, Marcela Posada ha denunciado este caso, pero al parecer esta es la primera vez que lo hace en un medio de comunicación. Frente a esto comentó en La W: “Yo fui violada cuando era adolescente, pero no pude denunciar porque no tenía pruebas. En esa época las leyes eran diferentes. Hace más o menos 20 años se lo había contado a la negra Candela en Todelar, y ella llamó a Alí Humar, pero él no contestó.”



(En otras noticias: Habla la mujer que grabó acoso sexual a pasajera del metro de Medellín)



Para finalizar, Posada comentó que ella ya lo perdonó y espera que las mujeres que han pasado por esta situación tengan la valentía de denunciar y no quedarse calladas, informa La W.



Por su parte, en la emisora La F. M. contactó a Humar, quien negó la versión y aseguró que su "carrera y recorrido lo respaldan", se lee.



"Creo que es una niña que desde hace 25 años cada equis tiempo sale con la misma historia (...) si es la que yo me imagino, me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de trabajar, yo le dije que estoy buscando actrices y no putas. Desde ahí sale a contar la historia, entonces no tengo nada que decir, me remito a mi vida profesional", le dijo a la emisora.



CULTURA