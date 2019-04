La aplaudida película francesa que retrata el drama del divorcio

El amor, ese estado que comienza con un embelesamiento e idealización casi absolutas del otro y que lleva a muchos a tomar la decisión de estar “juntos para siempre”, no siempre tiene un final feliz. Es más, puede ser bastante dramático.



De eso trata la película ‘Custodia compartida’ (‘Jusqu’à la garde’, en francés), un retrato crudo, realista y desgarrador de ese momento en el que el despecho adquiere tintes de psicosis.

Se trata del primer largometraje del director y guionista galo Xavier Legrand, que ha generado un gran impacto en la audiencia y una gran acogida de la crítica internacional: recibió el Premio César a la Mejor Película, a la Mejor Actriz, al Mejor Guión Original y al Mejor Montaje, así como el Premio León de Plata a Mejor Director. Y todo esto se debe, en gran parte, a la audacia de la trama:¿hasta dónde son capaces de llegar los seres humanos cuando no reconocen que es hora de dejar marchar a la pareja?



La película narra la historia de Myriam y Antoine, quienes, tras su divorcio, luchan en los tribunales por la custodia de su hijo pequeño, Julien. Ella solicita la custodia exclusiva sustentada en la personalidad violenta del padre, y la gana. A partir de ahí se desarrolla este ‘thriller’, ya en cartelera. EL TIEMPO entrevistó a Léa Ducker, quien interpreta el papel de Myriam, la madre.

La película tiene una gran carga psicológica. Genera una sensación de asfixia y agobio durante toda la trama…



Esa asfixia emocional de la que hablas es intencional, y viene de la propia dirección, de cómo Xavier dirige el filme… De primeras, la película no tiene música ambiente de ningún tipo, pero se usan muchos sonidos de artefactos que generan ese sentimiento de asfixia, de realismo. De esta manera, el espectador puede sentir esa tensión que experimenta la protagonista a lo largo de toda película. También su hijo, que es quizá lo más aterrador de la película.



Muchos se preguntarán por qué Myriam no hizo nada antes para frenar esa situación de maltrato.



Esta mujer está tratando de recuperar su libertad, de rebelarse... Ha abandonado a su marido por buenas razones. Él era un riesgo para su integridad y para la de su hijo. Se está recomponiendo a sí misma, y la única manera en la que lo puede hacer es tratar de ser fiel a lo que ella cree, a su juicio. Ahora solo trata de vivir de forma tranquila y silenciosa. No sé cómo podría haberlo parado antes... Este hombre es salvaje. Ella hace lo que puede.



¿Cómo explica la naturaleza del esposo, de Antoine (Denis Menochet)?



Es el clásico patrón de un hombre violento. Denis investigó mucho para enfrentarse a su personaje. Sabemos que Myriam y Antoine alguna vez estuvieron enamorados, se casaron y tuvieron dos hijos. Es un hombre muy sociable y amigable fuera de casa, pero dentro es una pesadilla. Actúa como un hombre responsable, pero luego tiene una cara oculta, posesiva con su mujer. Para él, ella es un objeto que puede poseer. Es el clásico ejemplo de persona que confunde lo que es el amor y la posesión.



La actuación de Thomas Gioria, en el papel del hijo, es muy destacable, ¿cómo fue trabajar con él?



La llegada de Thomas al reparto fue como un milagro. Estamos preocupados en cómo iba a afrontar esta prueba, pero nos sorprendió a todos. Estaba muy seguro en su papel y sabía perfectamente lo que se esperaba de él y cómo afrontar el personaje.



¿Cuál cree que es el mensaje principal?



Creo que no hay un mensaje como tal, sino un retrato de situaciones que suceden en la vida real. Normalmente, la opinión pública no se entera de estas historias de maltrato al menos que aparezca en los medios, porque son pasajes de la vida que suceden dentro del hogar. Es muy íntimo y privado. Lo que me gusta de esta película es que Xavier recupera estos acontecimientos privados y los expone, junto con otras dificultades que atraviesan muchas familias que se rompen.



CULTURA