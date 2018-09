Eileen Moreno denuncia que fue golpeada por el actor Alejandro García

El lunes 23 de julio pasado, el actor Alejandro García ('La mamá del 10') habría golpeado a quien era su novia en ese momento, la también actriz Elieen Moreno.

Así lo confesó Moreno en la emisora La W, donde habló con la periodista Vicky Dávila y a quien le contó que, hasta el momento, las autoridades no han detenido a García.



“Llevo en esta lucha desde julio. Alejandro García, quien me pegó, sigue libre. Me duele ver que sigue su vida mientras yo en clínicas, cirugías y con operaciones y sin poder trabajar”, agregó.

Según Moreno (Palmira, 1985 y quien actuó en 'Diomedes, el Cacique de La Junta', entre otras), desde mayo pasado estaba saliendo con García, a quien conoció en Colombia, poco antes de viajar a México en busca de oportunidades laborales.



Publica La W que, según Moreno, la noche del 23 de julio, en una fiesta en su casa, García le exigió a su novia que le mostrara los mensajes que tenía en su celular. Al ella negarse, él le arrebató el equipo y empezó a tratarla mal.

Moreno agrega que García le gritaba que estaba loca y que una de sus frases era: ‘Mire lo que me hace hacer’. “Yo sentía mucho dolor. Estaba aturdida. Me miro al espejo y veo que estaba hecha un monstruo. No podía abrir el ojo izquierdo”, publica La W.



Según dice en la emisora, “agarré mi celular y me hice una selfie y un video pidiendo ayuda. Yo sentía que me iba a caer en cualquier momento y le pedí al portero que llamara a la Policía, pero me dijo que no porque tenía que pedir permiso”.

La misma Moreno llamó al 911, hecho que, cuenta en su relato con Dávila, es avisado a García por el portero. “Él baja llorando, se me arrodilla y me suplica que no lo metiera preso, pero me seguía insultando”.



La actriz dice que se tranquilizó cuando llegó la Policía y que los uniformados la llevaron a la patrulla. “Pero uno de ellos me pregunta que si estoy segura con la denuncia porque luego (muchas mujeres) se arrepienten”.



Con ayuda de una amiga, Moreno hizo la denuncia. Ha tenido que realizarse cirugías de nariz y en la fractura de la órbita del ojo izquierdo. La actriz aclara que su incapacidad es larga, de unos cinco meses, agrega la información de La W.



Moreno dijo que ha recibido apoyo del Consulado de Colombia en México.



