Actriz de origen colombiano revela detalles de la serie 'Doom Patrol'

“Pienso que hago parte de una serie que no es típica en su retrato de los superhéroes y creo que en verdad explora en los terrenos de la psicología humana y el verdadero poder que subyace en ella”, dice la actriz de origen colombiano Diane Guerrero acerca de la segunda temporada de la serie Doom Patrol.



La producción, que en realidad sí muestra a varios personajes con poderes especiales, pero a la vez con conflictos emocionales y psicológicos muy fuertes, estrena el 4 de septiembre a las 8 p. m., con un reto muy interesante, ya que tiene que trascender esa idea de disfuncionalidad que le sirvió para llamar la atención en su primer ciclo en la televisión.

Los traumas, el dolor y la soledad que han sido el alimento para el alma de Crazy Jane (Guerrero) y sus compañeros de aventuras –RobotMan (Brendan Fraser), Negative Man (Matt Bomer) y Elasti-Woman (April Bowlby)– parecen estar en un lugar de desventaja, ya que los protagonistas deben encararlos y no normalizarlos como lo venían haciendo.

“Ya experimentamos cosas tan contrastantes como el dolor, el miedo, la necesidad de aceptación (en un mundo que no está preparado del todo para ellos), y lo que estamos buscando o lo queremos es un poco de paz, pero siempre hay algo que no nos permite alcanzarla”, explica Guerrero, que a sus 34 años ha logrado un estatus de heroína fuera de cámaras al ser una activista por los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos.

Diane Guerrero es Crazy Jane en la serie 'Doom Patrol'. Foto: HBI

Es recordada también por haber criticado el programa de inmigración y contar lo que vivió cuando sus padres fueron deportados a Colombia, cuando ella tenía 14 años, en el libro En el país que amamos: mi familia dividida, en el 2016. Ahí cuenta cómo vivió ese cambio tan radical y doloroso y cómo se abrió camino para desarrollarse como persona y como actriz.



“Lo que creo es que todos tenemos algo de superhéroes (...). Podemos revelar esa naturaleza. ¿Sabes? No pensaba que fuera capaz de convertirme en una heroína cuando era una niña. Tenía una gran imaginación, pero cuando experimente una serie de experiencias muy intensas en mi vida que me tocaron y me hicieron moverme a un mundo en el que tenía que decidir si me quedaba encerrada en el miedo o en el amor, así que decidí el amor y quise también compartir esos procesos, mis traumas y mis logros con la gente y poder revelar un poco mi vulnerabilidad como algo positivo”, cuenta.



Para ella, “Doom Patrol es en realidad una serie que lleva situaciones muy duras a un espacio de esperanza y que aboga por un lugar para la empatía, y también explora la vulnerabilidad de sus personajes (...). Pienso que todo eso es la clave de su éxito”, agrega.



Pero también es una propuesta que gravita en las coordenadas habituales del universo de los superhéroes modernos.

Tiene dosis de acción muy altas, un humor y una sátira venenosa y un estilo radical y a veces saturado de tantas emociones, con la intención de balancear el peso emocional que encierra su argumento.“Claro, no dejamos a un lado el entretenimiento”, recalca la protagonista.



En su nueva etapa, el equipo afronta un nuevo ambiente y se ve un tanto minimizado (literal y metafóricamente) tras haber logrado vencer a un antagonista conocido como Mr. Nobody, y a su vez tiene que poner en práctica todos esos procesos de sanación, entre golpes y más conflictos con un mundo cada vez más retorcido.



“Es una etapa más salvaje y físicamente demandante y más divertida, y creo que los fanáticos van a sentirse totalmente satisfechos con lo que viene”, promete.

