Ginny Weasley es uno de los personajes más queridos de la saga de Harry Potter. Bonnie Wright, actriz y modelo inglesa, fue la encargada de darle vida a la joven heroína que enfrentó a los mortífagos.



Wright participó recientemente en el podcast 'Inside of You’, dirigido por el reconocido actor Michael Rosenbum, en el que reveló que sintió ansiedad y tristeza por la poca exposición que tuvo su personaje a lo largo de las ocho películas de la saga.



"Siempre fue difícil, sobre todo cuando, inevitablemente, muchas de las escenas de cada personaje se redujeron del libro o la película. Por lo que no había mucho que mostrar en la película", comentó.



Hoy, Bonnie Wright tiene 32 años y además de su papel en la franquicia del joven mago ha actuado en filmes como 'After the Dark' y 'Fantastic Friends'.



Cada septiembre, Harry Potter revive gracias a la celebración del 'Back to Hogwarts', en el que los canales y plataformas de Warner Media programan la transmisión de la saga completa. La invitación es: revivir la historia en una maratón de siete películas, además del documental que también lleva el nombre de Back To Hogwarts, en el que los protagonistas: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, además de otros actores del elenco, recordaron anécdotas que vivieron detrás de cámaras.

