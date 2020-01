Kristen Stewart, la actriz de 'Crepúsculo', sobrevive bajo el mar

A la actriz Kristen Stewart no le da miedo afrontar giros inesperados en su carrera. Ella fue la estrella de la famosa saga de Crepúsculo; navegó entre el drama y la tranquilidad del cine independiente con producciones como Café Society, Personal Shopper y hasta pudo moverse sin lío en la nueva versión en pantalla grande de Los ángeles de Charlie, demostrando un control absoluto en los terrenos de la comedia y la acción.

Una destreza que Stewart afianza ahora con Amenaza en lo profundo, un filme que está actualmente en cartelera y que anuda acción, supervivencia y terror en el fondo del mar, en el que la intérprete de 29 años tiene el papel de Norah Price, una ingeniera eléctrica e integrante de un equipo de exploración de una plataforma que se encuentra a 11 kilómetros bajo el mar y que es atacada, obligando a sus ocupantes a abandonar el lugar y afrontar un gran peligro.



En esencia, es un ejercicio de tensión que toma elementos de producciones como Alien: el octavo pasajero, El abismo o La aventura del Poseidón, pero aplicadas a un contexto tenebroso.



Los sobrevivientes tienen que encontrar una forma de contacto con tierra firme, pero deberán hacerlo emprendiendo una travesía por el fondo del mar.

Un accidente lleva a la protagonista a afrontar sus mayores miedos. Foto: 20th Century Fox

“El agua en general me da mucho miedo, así que pensé que era un proyecto interesante porque es una película sobre el instinto de supervivencia y de cómo se reacciona a las situaciones traumáticas.



Trata sobre un grupo de personas que no se conocen bien entre sí y están buscando una solución, pero que luego se dan cuenta de que se fueron a un lugar inaccesible al que nadie debería ir... y del que han desenterrado algo realmente violento, antinatural y peligroso”, adelanta la actriz en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

“Hacía mucho que no actuaba en una película de esta envergadura, y tenía ganas de hacer algo que no fuese una meditación intelectual obsesiva de 5 semanas, sino algo más físico y que fuera una buena producción de suspenso, de esas que te tienen en vilo”, recalcó Stewart, que no niega la influencia de la saga cinematográfica de Alien en este proyecto, sobre todo en el famoso personaje de Ripley (Sigourney Weaver), una mujer en una nave espacial que lidia una batalla por sobrevivir.

“Es un guiño absoluto a la obvia inspiración”, recalcó emocionada, al hablar de la naturaleza de su personaje.

Sentimientos escondidos

“¡No me hubiese gustado hacerla si hubiera sido puramente un grupo de personas tratando de no morir! Es en realidad acerca de una chica que parece introvertida y que, literalmente, se cierra de la manera más severa posible”.

Para ella, “es un personaje no tan fácil de definir, alguien sobre el cual uno piensa: ¿qué tipo de persona hay que ser para irse a trabajar al fondo del océano? Y luego uno se da cuenta de que esa apariencia dura habla de alguien sensible y triste que se está protegiendo. Cuando la cosa se pone realmente fea, ella experimenta el resurgir de lo que significa ser humano”, reflexiona la actriz, nacida en Los Ángeles.

“Adoro ver a Kristen Stewart en pantalla, ella siempre transmite una mezcla única de fuerza y vulnerabilidad, que era lo que requería con creces el personaje de Norah”, recordó la productora de Amenaza en lo profundo, Jenno Topping. “El sentido de su personaje era hacer que el público se involucre y quiera ahondar más en él, esperando comprender qué es lo que esconde de sí misma”, complementó.



Otro elemento que le encantó a la actriz principal es que se trataba de gente común en una situación extrema.



“No son soldados. Son personas completamente normales haciendo su trabajo en un lugar que les dijeron que era seguro. Norah es buena arreglando monitores, ajustando tornillos y asegurándose de que la plataforma petrolera funcione correctamente, pero definitivamente no es alguien que sepa cómo sobrevivir a esa situación. Así que la mayor preparación que podría haber hecho sería estar lo más concentrada posible”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA