Los colombianos que han roto fronteras con Netflix

Escena de Orange is the New Black con la actriz de origen colombiano Diane Guerrero.

Diane Guerrero se hizo famosa gracias a su papel de Maritza Ramos, una joven latina en la serie original de Netflix ‘Orange is the New Black’.



Ella nació en New Jersey (EE. UU.) y cumple 34 años el 21 de julio y consiguió llamar la atención por ser una activista y representante de la cultura latina en la televisión estadounidense. En su carrera ha participado en más de 30 producciones entre series, películas y cortometrajes.