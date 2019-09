‘It: capítulo 2’, la batalla final contra Pennywise

Cuando Finn Wolfhard estaba promocionando el capítulo 1 de ‘It’ (‘Eso’), hace un par de años, el joven actor que saltó a la fama en la serie de Netflix ‘Stranger Things’, mencionó a menudo que le gustaría que Bill Hader interpretara la versión adulta de su personaje Richie en el capítulo 2 de la adaptación cinematográfica de la novela de terror de Stephen King.



Dos años después, en el Heritage Museum de Los Ángeles que Warner Bros. transformó por un día en Derry, Maine, el pueblo donde sucede la historia de ‘It’, Hader y Wolfhard se alternaban para hablar con la prensa sobre su experiencia rodando y creando las dos versiones del personaje que da pie a la saga de Pennywise, el diabólico payaso que se alimenta de los miedos de los niños.

“Finn debe ser la persona más poderosa en Hollywood”, dijo Hader con su particular humor. “Mi agente me envió un enlace de él hablando de mí y meses después me dijeron que Andy Muschietti (el director argentino) quería reunirse conmigo”, cuenta Harder.



El resto es historia. Junto a Bill Hader –actor, guionista, director y comediante estadounidense, famoso por sus papeles en ‘Saturday Night Live’ y por cocrear y protagonizar la serie ‘Barry’, de HBO–, el director ensambló un reparto de lujo para interpretar las versiones adultas del ‘club de los perdedores’, incluyendo a Jessica Chastain, James McAvoy, Jay Ryan y James Ransone, junto con el sueco Bill Skarsgård, quien desde el capítulo 1 interpreta a Pennywise.



“Había muchos actores que querían estar en la película, pero que no se parecían”, le dijo a EL TIEMPO Barbara Muschietti, hermana del director y productora de la cinta. “Tuvimos suerte porque no teníamos plan B”, confesó la argentina en referencia a la increíble similitud que los dos juegos de actores (niños y adultos) tienen.

Rompió la taquilla

El éxito del capítulo 1, que recaudó más de 700 millones de dólares en la taquilla mundial, generó bastante expectativa dentro de Hollywood, dijo Muschietti, lo que determinó que el capítulo 2 se hiciera a una escala masiva: una cinta de casi 3 horas que requirió un derroche de efectos especiales para recrear el submundo metafísico que King describe en su libro. Nunca hubo duda de que se haría el capítulo 2 porque, aclaró, no es una secuela, sino la segunda parte del libro.



La buena acogida de la primera cinta también resultó un arma de doble filo, pues elevó el perfil de los actores jóvenes, que empezaron a ser llamados para otras producciones, con lo que cuadrar sus calendarios y el de los siete actores adultos para el rodaje de 16 semanas del capítulo 2 en Canadá fue una proeza.



Además de las similitudes físicas, el reparto adulto logra una sincronización asombrosa de las interpretaciones que iniciaron sus contrapartes hace dos años. Ayudó que los actores jóvenes les escribieron una carta a cada uno de ellos “desde el punto de vista de cómo era ser niños en ese personaje”, dijo Muschietti.



“La carta de Finn fue muy Richie”, recordó Hader, en referencia al personaje que los dos interpretan. “Escribió algo como ‘esto es tonto, me están obligando a escribir esto’ ”, agregó el actor, que resulta ser la revelación de la película gracias a la combinación de humor y drama que logró inyectarle a su interpretación.



Para Chastain, más que la carta, lo que le sirvió fue ver a Sophia Lillis. “Me encantó lo que Sophie hizo en el capítulo 1. Lo tomé y lo usé, robé toda su interpretación”, confesó.



Jay Ryan, quien interpreta la versión adulta de Ben Hanscom, recordó cómo Jeremy Ray Taylor, el actor niño, le dijo en una voz muy seria que no lo fuera a estropear. “Eso no me lo esperaba”, dijo Ryan, quien terminó siendo muy cercano a la familia de Taylor. “Su madre (Tracy) se convirtió como en una especie de mi mamá en el set”, dijo.



La experiencia fue algo menos ligera para Bill Skarsgård, quien encarna el ente malvado que devora niños a través de sus miedos y cuya figura más común es la de un payaso con un globo rojo. El actor sueco dijo que cuando terminó el rodaje del capítulo 1, regresó a Estocolmo y empezó a tener pesadillas con Pennywise. “El cambio de horario me estaba afectando y empecé a tener sueños extraños, sin sentido, como yo caminando por Estocolmo con el traje de Pennywise y pensando ‘no me pueden ver así, con el maquillaje puesto, eso arruina el misterio’ ”. Skarsgård, que pertenece a una familia de actores famosos (su padre es Stellan Skarsgård y sus hermanos Alexander, Gustav y Valter Skarsgård), confesó que aún tiene sueños extraños con el personaje, aunque menos intensos.

Exigencias físicas y lesiones

Además de la factura sicológica que tuvieron los actores al sumergirse de lleno en la historia de terror de King, las exigencias físicas del rodaje fueron algo que no se esperaban. Hader, por ejemplo, se lesionó la ingle “de la manera más tonta posible”.



“MacCavoy siempre está buscando cosas sobre las que saltar y yo apenas di un giro y ¡ouch!, me lastimé la ingle”, cuenta. Para Jessica, más que lesión física, lo mas tortuoso fue tener que cubrirse todos los días de la sustancia que hacen pasar por sangre durante buena parte del rodaje del acto final. Era tanto el fastidio que acordó hacerlo solo si el director y su hermana se cubrían también de la misma sustancia el último día del rodaje.



Esos sacrificios bien valieron la pena para contar una de las historias de uno de sus autores favoritos. La introducción de Chastain al horror de King fue con ‘Cementerio de animales’, “uno de los primeros libros que leí que no fue asignado como tarea”. Luego siguió con ‘The Shining’ (‘El resplandor’) y ‘Misery’.



El primer encuentro de Hader con las historias de King fue cuando su abuelo lo llevó a una librería a comprar un libro asignado por la escuela. “Me dejó escoger un segundo libro en la sección de ficción. Escogí ‘El misterio de Salem’s Lot’ ”. El actor dice que leyó las más de 400 páginas en una semana. “El sentido de logro que sentí por haber terminado un libro de adulto a los 12 años fue masivo”, dice.



Ryan reconoció que es muy perezoso para leer, pero cuando aceptó el papel en ‘It’ quedó cautivado con las 40 horas del audio libro. “Es una experiencia de inmersión fantástica si eres un lector perezoso”, dijo el actor neozelandés. Le gustó tanto que luego leyó el libro de King sobre cómo escribe sus historias. “Es como un libro personal con consejos de cómo crea su mundo –apunta– y es un vistazo a su imaginación”.

La aparición de Stephen King

‘It: capítulo 2’ cuenta con varios cameos en homenaje a otras historias de King, pero el mayor de todos es el del propio autor, que aparece en una escena de unos 5 minutos como el encargado de una tienda de artículos de segunda en la que Richie compra su vieja bicicleta. El director, Andy Muschietti, afirmó que es muy ambicioso a la hora de insertar apariciones sorpresas en sus películas. “Stephen King es uno de mis héroes”, dijo. Luego de hacer el capítulo 1, el director llegó a conocer al famoso escritor y descubrió “un tipo alegre, divertido y dulce”, así que quiso incluirlo en la película. Claro, el autor le advirtió que tenía que considerar que él era un ave de mal agüero, ya que todas las películas en las que ha aparecido han fracasado en la taquilla. Eso no disuadió a Muschietti, quien, incluso, extendió la escena el mismo día del rodaje con improvisaciones. “Siempre trato de hacer las cosas más divertidas”, dijo.



Un cameo que planeó pero que no logró hacer fue el de Guillermo del Toro, a quien le había reservado el papel de conserje.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Los Ángeles