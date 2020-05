Actores veteranos conquistan el mundo tecnológico

Santiago Bejarano, "muy ocupado"

“Esta emergencia nos obligó a derribar los muros que teníamos con la tecnología”, dice el actor Santiago Bejarano (63 años), muy recordado por su personaje de Miguel Tejeiros en Café.

Él es uno de los más ocupados en estos días, pues no solo ha continuado con sus clases para las universidades Sergio Arboleda (Comunicación eficaz) y Externado (Perder el miedo a hablar en público), sino por los cursos virtuales particulares que está dando.



“Lo que nos ofrece es increíble, y aunque no haya contacto físico, puedo estar al tiempo con alumnos que se encuentran en Estados Unidos, Europa y distintas regiones de Colombia”.



Su faceta como profesor le ha ayudado mucho a apropiarse de la tecnología. “Hago mis clases con fotos y diapositivas, lo que las hace más nutridas. Igualmente, pongo videos y escenas de películas, y con la videocámara me grabo y los grabo, para que vean cuáles son sus fortalezas y mejoren tanto en su imagen como en su vocalización”, dice



Bejarano, que realizó estudios de arte dramático en Francia durante varios años.

Aunque en las universidades para las que trabaja le dieron apoyo para sus clases virtuales, “lo cierto es que no había experiencia previa. Fue necesario traducir y adaptar lo que se hacía presencial, y creo que, al menos a mí, esta nueva experiencia me ha dado resultados maravillosos, con un salario emocional adicional”.

Ana María Sánchez: dos personajes

“Esto nos cogió como un tsunami, y cuando me desperté me pregunté qué iba a hacer”, dice la actriz Ana María Sánchez (50 años), quien actualmente aparece en La venganza de Analía.



Tomó la decisión de seguir adelante aunque varios proyectos hubieran quedado en pausa, entre ellos una película.



“Entonces llegó Prynger, que es como la hija de esta pandemia, pues nació un poco antes y se fue ajustando en el camino de cada uno en su casa o encontrándonos con todas las indicaciones precisas”. Se trata de una historia en la que actúa con Carmenza Cossio y Walter Luengas, que narra la historia de una mujer que busca novio a través de plataformas, y se venía haciendo con el equipo completo, incluyendo el director, pero por la emergencia tuvo que cambiar su operación.



“Es en tono de farsa”, cuenta Sánchez, y es parte de lo que ella se ha propuesto hacer en estos días en los que no hay grabaciones.



La actriz, aunque pertenece a la generación intermedia, no ha sido muy ‘ducha’ en las redes, pero ha ido dando pasos, “con el apoyo de mi sobrina y su esposo, que tuvieron que quedarse en mi casa porque aquí los cogió la emergencia”, sigue.



Y retomó otro personaje que había venido trabajando, Greta Garbimba, una mujer que tiene derecho a decir lo que quiera, sin filtros, “pues siento que con lo que está pasando muchas personas se volvieron histéricas en las redes. Greta se ríe un poco de tanta vanidad, pues tiene permiso” , comenta.



“Creo que nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad en estos momentos y es con nuestro arte, no volvernos vendedores; es desde nuestros universos, estudios y capacidades desde donde ponemos un grano de arena”, dice la actriz, con más de 20 años de carrera.

'​El 'convide' es por internet': Alberto León Jaramillo

Alberto León Jaramillo (59 años) y su esposa, Meridiana Sandoval, no se han dejado ganar ni de TikTok. A través de esta aplicación hacen escenas teatrales y las suben a sus redes.



En su casa de Chía, el actor, nacido en 1960, ha retado la tecnología para seguir adelante, porque “no nos podemos dejar morir y nos hemos dado cuenta de que hay mucho por hacer”, cuenta.



“Yo soy de la vieja guardia. Nos criamos en el contacto, el quehacer con el otro, tanto con los alumnos como con los compañeros de actuación, pero a la brava me tocó meterme con la tecnología, con las plataformas. Al principio, con un gran sentimiento de soledad, de no saber si el otro, al otro lado del computador, me estaba entendiendo, captando a las ideas. Me ha costado mucho, pero el haberme formado en el arte de las cámaras, imaginando al público en sus casas viéndonos, me ha servido mucho”, agrega.



Recordado por sus papeles en Yo soy Betty la fea y Los Reyes, de Gutiérrez y de Hernán, respectivamente y entre muchos otros, cuenta que él y su esposa adaptaron varios espacios de la casa con la utilería de su escuela La Casita Teatral, y vía internet dicta cursos para grupos familiares, de expresión corporal y de alineación del cuerpo. Sabe que en estos días el estrés afecta a la gente “y hay que apoyar el buen estado creativo”.



Además, trabaja en convocatorias para el municipio de Chía y entiende que estamos en otros momentos, donde el ‘convide’ hizo una pausa.



Pero eso no quiere decir que no haya formas de buscar la vida, con sus clases, por las que recibe dinero y también hace trueques.



Jaramillo, que encontró el sentido de la vida en la actuación, no se rinde. “Pero entiendo que esto que está pasando ha sido una revelación”.

Mauricio Figueroa se "adapta"

Aunque Mauricio Figueroa (65 años) no ha entrado en la era de las clases virtuales, sí ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías.



Residente en una zona semirrural de Medellín desde hace varios años, el reconocido actor ha tenido que aprender a manejar la tecnología para pagar sus servicios públicos y privados.



“Yo a duras penas sabía utilizar Facebook y Whatsapp, pero ahora me he tenido que acostumbrar a Zoom y otras cosas, porque me hacen entrevistas. Al principio abría muchas ventanas y oprimía botones innecesarios, pero con el paso de los días y la ayuda de mis sobrinos he ido adaptándome”, dice.



