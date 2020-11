Actores siguen exigiendo a cable operadores el pago de sus derechos

Luego de que un buen número de actores colombianos, como Celmira Luzardo, Aura Helena Prada, Patrick Delmas, Juan Sebastián Aragón, Natalia Reyes, Marcela Carvajal, Andrés Parra, Aída Bossa, César Mora y Toto Vega, entre muchos otros, pidieron, a través de un video, publicado en sus redes y en las de la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y Actores Sociedad Colombiana de Gestión, el pago del derecho del actor por parte de los cable operadores, no se ha llegado a ningún arreglo.

Con la frase "Paguen los derechos de actor", reconocidas figuras de la televisión y el cine nacionales intentan que Tigo Une, Directv, Claro y Movistar, que llevan casi una década sin cancelar el derecho de comunicación pública (que los actores perciben por producciones nuevas y repeticiones en el país y en el exterior) y que ellos obtuvieron gracias a la ley 1403 del 2010, les cancelen este derecho.



En la actualidad., estos derechos sí son cancelados por los canales privados y públicos, y se liquidan anualmente. Los dineros también deben ser pagados por los cable operadores, según le dijo a ELTIEMPO.COM Santiago Cabrera, director ejecutivo de Actores Sociedad Colombiana de Gestión.



“Cada vez que emiten una obra en la que está un actor, hay una remuneración que debe salir de los canales y los operadores de cable, entre otros”, manifestó hace unos días.

ELTIEMPO.COM se comunicó con Andesco, entidad que representa al 90 por ciento de los cable operadores, que contestó: "Estamos pendientes del área de TIC y TV de Andesco, que está unificando un documento que, creería, está el 10 de noviembre".



Sin embargo, los actores dicen que mientras ellos han tenido un año muy duro, sin trabajo (muchos de ellos no han cobrado ningún tipo de dinero en lo que va corrido del 2020, debido a la pandemia y a la suspensión de grabación de series y telenovelas), el consumo de la televisión ha aumentado y los cable operadores siguen sin hacer el pago por sus derechos.



En su momento, Cabrera le contó a este diario que hay un trámite jurídico para que tanto Tigo Une, Directv, Movistar y Claro cancelen los dineros que les corresponden.

El derecho de comunicación pública se liquida anualmente y se hace con base en la publicidad que tiene una producción y su éxito. Los actores que mayor cantidad de recursos perciben son los protagonistas, porque son los que más aparecen; luego vienen los de reparto y posteriormente los actores que aparecen en papeles más pequeños.



Actores Sociedad Colombiana de Gestión recibe estos recursos y el 10 por ciento es para los programas de bienestar social. "El año pasado se destinaron para este apartado 660 millones de pesos, con los que se pagaron subsidios para actores no pensionados (que son 60), subsidio al desempleo (para los que ya no pueden trabajar) y para cancelar las residencias de quienes no tienen familia ni apoyo”, dijo. El 70 por ciento de los recursos se distribuyen entre los actores.



“Quienes emiten nuestras producciones no han pagado durante años el derecho de remuneración por comunicación pública”, dice Aura Helana Prada, quien actualmente aparece en la repetición de Pasión de gavilanes.



Prada argumentó que siguen esperando que los procesos judiciales surtan efecto. y agregó que ETB sí hace la cancelación de los pagos.