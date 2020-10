Actores sí reciben pagos por repeticiones de telenovelas

Los pagos que los canales les hacen a los actores por derechos de comunicación pública (que perciben por producciones nuevas y repeticiones en el país y en el exterior) se liquidan anualmente y es así como los cobros correspondientes al año 2020 los recibirán en el 2021.

Estos recursos se pagan desde el 2011, luego de que entrara en vigencia la llamada ley Fanny Mikey, del 2010, y la entidad que los entrega es Actores Sociedad Colombiana de Gestión.



Juan Fernando Ujueta, secretario general del Canal RCN, dijo que estos dineros “se cancelan cada año a Actores Sociedad Colombiana de Gestión, para que la entidad haga la distribución de los recursos”.



Este año, por la pandemia, tanto Caracol como RCN tuvieron que dejar de grabar las producciones que tenían al aire y las que iban a estrenar durante el año, por lo que volvieron a la pantalla Diomedes, el Cacique de La Junta, Chepe Fortuna, Los Reyes, Amor sincero, Pasión de gavilanes, Pedro el escamoso Yo soy Betty, la fea y Rafael Orozco, él ídolo, entre otras.



Santiago Cabrera, director ejecutivo de Actores Sociedad Colombiana de Gestión, explica que desde que está en vigencia la ley Fanny Mikey, “cada vez que emiten una obra en la que está un actor, hay una remuneración que debe salir de los canales y los operadores de cable, entre otros”.



Cuando estos dineros llegan a la Sociedad, el 10 por ciento de esos recursos son para los programas de bienestar social. "El año pasado se destinaron para este apartado 660 millones de pesos, con los que se pagaron subsidios para actores no pensionados (que son 60), subsidio al desempleo (para los que ya no pueden trabajar) y para cancelar las residencias de quienes no tienen familia ni apoyo”, dice.



Agrega que el 70 por ciento de los recursos son para hacer los pagos a los actores, “dinero que se distribuye dependiendo del éxito de la obra, de los ingresos por publicidad que tuvo el canal y de la posición que tenga el actor en la producción”.



Esto quiere decir, que los protagonistas reciben mayores recursos, luego siguen los actores de reparto y finalmente los que tienen papeles cortos.



Agrega que los canales colombianos se han ajustado a las normas y hacen sus pagos.



Por su parte, Jorge Martínez, secretario general del canal Caracol, afirma que lo que se hace al cumplir la ley Fanny Mikey es interpretar “los derechos de los actores de cobrar por la ejecución pública de las obras en las que participan. Hasta el momento, esto se hace y funciona”.



Ujueta agrega que para ellos en este momento es muy satisfactorio que gracias a las repeticiones los actores tengan estos recursos, “porque si en la franja estelar (donde hay más rating) ponemos una producción extranjera, esas platas van para quienes hagan interpretaciones en ellas”.



El actor Julio Correal, que además hace parte de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), afirma que, de todas maneras, hay muchos temas para hablar al respecto, más aún teniendo en cuenta "que este año muchos actores no han tenido trabajo debido a la cancelación o suspensión de proyectos y no han tenido ingresos".