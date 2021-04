Las grandes estrellas que nunca se han ganado un Óscar

Hay un chiste cruel con la actriz Glenn Close cada vez que está nominada al Óscar:dicen que está ‘So close’ -muy cerca en español-pero no lo gana. Le pasó en la última edición de los premios, en los que fue nominada a mejor actriz de reparto por la película Hillbily: una elegía rural, Pero perdió con Yuh-Jung Youn, de la película Minari. Ya con esta son 8 veces que ha sido postulada al premio, pero no es la única actriz con gran talento o fama que no tiene una estatuilla dorada en casa.



Sigourney Weaver fue nominada por Alien: el octavo pasajero, uno de sus papeles más icónicos, pero posiblemente al ser una película de terror y ciencia ficción, ella no ganó la contienda. Tampoco consiguió llamar la atención de la Academia por su gran trabajo en el filme Gorilas en la niebla (era la película perfecta para recibirlo) ni por la comedia Secretaria ejecutiva.

Tampoco el carisma y buena onda le ha servido a Will Smith para ganarse el premio más popular de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Fue nominado por su poderoso papel de Muhamed Alí (Alí) y por el drama En busca de la felicidad. Pero se fue con las manos vacías y ahora no se estresa tanto y apuesta a un cine más comercial.



Will Smith. Foto: Efe

Algo parecido le sucedió a Tom Cruise, que estuvo a un paso de recibir el Óscar por su trabajo en Magnolia, de director Paul Thomas Anderson que, como dato curioso ha trabajado en algunas de las películas más interesantes del cine contemporáneo y siempre ha sido invisible para la Academia de cine estadounidense.



Pero lo que marca la diferencia, es que Cruise tiene una postulación y Anderson ocho.



