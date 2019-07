Los secretos de los hermanos mayores de 'Stranger Things'

Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery esperaban en un amplio salón lleno de viejas consolas de videojuegos, robots de cara maligna y muñecos de payasos de época, para hablar de la tercera temporada de la serie 'Stranger Things', en Chile.



El ambiente de juegos de antaño, dominado por una intensa luminosidad roja, tonalidad que identifica a la serie creada por Matt y Ross Duffer, le dio un dramatismo especial al encuentro alrededor de una producción que ya está disponible en la plataforma de Netflix y ha tenido un buen recibimiento de la crítica y de los fanáticos.

La esperada nueva etapa es más ambiciosa y trata de abrir el campo de acción de su protagonista más popular, Millie Bobby Brown.



“Es superior a la segunda temporada solo por el hecho de tratar de ofrecer algo completamente nuevo a lo que ya hemos visto antes”, dijo de la serie Caroline Framke, en la revista 'Variety'. Así mismo, Ben Travers de 'Indiewire' definió el nuevo ciclo como “una nueva temporada muy disfrutable, encantadora y más profunda de lo que esperábamos (...) Es difícil no tener la impresión de que esta megafranquicia sigue siendo muy entretenida”.



En contraste con Daniel Fienberg, de 'The Hollywood Reporter', para quien es “más de lo mismo, para bien o para mal (...) Esta nueva temporada es más ambiciosa, pero no mejor. Y tampoco más profunda (...) Sin embargo, esto no representa un problema para disfrutar de ella en un fin de semana”.

Todos crecen

Precisamente, con una actitud más madura y experimentada, luego de lidiar con ese fenómeno mundial que significó la serie de cuatro niños y una niña súperpoderosa que se enfrentan a la maldad más pura, Natalia Dyer (en el papel de Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Joe Keery (Steve Harrington) reconocen que ahora no solo son el trío de hermanos mayores y testigos de las desdichas y triunfos de los personajes principales, sino que tienen un mayor brillo en una de las propuestas más populares de Netflix.

Para quienes han seguido la historia de los pequeños, sus traumas y exigencias emocionales por culpa de una lucha contra monstruos de otras dimensiones en Hawkins –pequeño pueblo estadounidense, ficticio– es claro que el nuevo giro en la historia está signado por cambios importantes.



“ 'Stranger Things' es más grande, mantiene su ambientación de época que la ha definido desde el principio y asume nuevos retos en cuanto a la tecnología y la parte visual”, reconoce Charlie Heaton en una charla con EL TIEMPO en Santiago de Chile.

Todos se sienten un poco más viejos, la guerra contra la maldad no ha sido fácil y ahora los conflictos se han profundizado.

Will Byers (Noah Schnapp, izquierda) afrontará más peligros junto a sus amigos. Foto: Netflix

“No es fácil lidiar con lo que ellos han pasado”, recalca Joe Keery. “No todos los días estas peleando con monstruos”, bromea el actor de 27 años.



Ese aire de cambio se refleja también en el personaje que interpreta Natalia Dyer, que asume el reto de ser reportera. La búsqueda de la verdad adquiere un trazo más grueso en esta receta de horror, ciencia ficción y tierna nostalgia.



“Nancy Wheeler es ahora una periodista, en una progresión natural en lo que lo interesante es que pasó de lidiar con experiencias sobrenaturales a afrontar retos de la cotidianidad, los retos de la vida real”, explica la actriz que tiene 22 años.



El tercer ciclo de 'Stranger Things' se ambienta en 1985: hay un nuevo centro comercial, los chicos que se han enfrentado a la entidad del mal conocida como Demogorgon y sus otras manifestaciones ahora tienen que lidiar con el hecho de estar creciendo y estar viviendo experiencias como el amor o el despertar hormonal; cosas que complican su amistad y le conllevan a ser vulnerables para afrontar las nuevas criaturas que los acosarán.

'Stranger Things' es más grande, mantiene su ambientación de época que la ha definido desde el principio y asume nuevos retos en cuanto a la tecnología y la parte visual FACEBOOK

TWITTER

Pero tanto Eleven (Millie Bobby Brown) como sus compañeros de aventuras (Mike, Dustin, Lucas, Will y Max) tendrán que sobreponerse a ese ciclo de transformaciones para sobrevivir, al igual que sus hermanos y el círculo familiar que los rodea. Mientras millones siguen descubriendo las consecuencias de esos cambios, los hermanos mayores de la serie revelaron sus vivencias en la tercera temporada de 'Stranger Things'.



Realmente hay una evolución importante de sus personajes en esta etapa de la serie, pero ¿cómo la definirían ustedes?



Natalia Dyer: Creo que Nancy y Jonathan están en un lugar diferente en su relación (...) Están surgiendo otros sentimientos y tratando de descubrir el verdadero significado de estar juntos.



Charlie Heaton: Eso les sucede porque lo que han pasado como pareja no son las experiencias de una relación promedio o con la que los adolescentes normales puedan relacionarse.



Fue una evolución brusca en su relación...

​

Charlie Heaton: Al principio fue muy ligero, divertido, pero en las siguientes temporadas de la serie han tenido que lidiar con cosas como la pérdida, protegerse más y crecer muy rápido.



¿Es interesante esa profundidad para una serie que cada vez es más querida por generaciones más jóvenes?

​

Charlie Heaton: Claro, especialmente ahora que sabemos que es tan popular por ese público juvenil. Sé que hay fanáticos realmente jóvenes que ven esto, pero hay que verla con precaución porque creo que explora temas mucho más oscuros.



¿Por qué?



Joe Keery: Porque es una serie más intensa, más dramática y, si se quiere, más violenta.



También, más madura...

​

Joe Keery: Sí, lo es para todos los personajes, pero para los nuestros implica asumir una adultez temprana, y con eso viene un gran cambio, cuando intentas elaborar tu lugar en el mundo y luego, obviamente, también cuido de ti; quiero decir que llegas a pensar en cuidar a los tuyos.



Más allá del terror, la nostalgia, el humor o la amistad, creo que el tema ahora es realmente afrontar los miedos: a los monstruos, a la vida, a las relaciones...

​

Joe Keery: Creo que ese es un gran tema en todo el arco de las tres temporadas. Enfrentar los miedos y los problemas junto a las personas que nos importan y que nos rodean. Yo diría que esta temporada se inclina más que todo a ese concepto, sumado al de la aceptación; honestamente, otro de los grandes temas que funcionan en la serie es cómo estos parias o marginados se unen para un objetivo común.



¿Cómo han mantenido la química y la amistad entre ustedes?

​

Joe Keery: Bueno, todos somos amigos, ya sabes.



Natalia Dyer: Sí, creo que solo tener esa experiencia de estar en un programa durante tres años y que sea un éxito tan enorme fue una gran vivencia para todos nosotros, y creo que nos hemos acercado cada vez más, cada año, y eso es algo natural en este proceso.



Joe Keery: Sí, creo que cuanto más te acercas, más puedes derribar barreras...



Natalia Dyer: Y creo que los hermanos Duffer (los creadores de 'Stranger Things') están en el punto en el que conocen las fortalezas de las personas que los rodean en la producción, saben cuál sería una situación interesante, así que prestan atención al actor que eres y te tienen en cuenta mientras escriben para desarrollarlo en la trama.



Yo sé que esta es una pregunta que les hacen frecuentemente, pero ¿qué hace que el amor por la serie sea tan grande?



Natalia Dyer: Realmente es una mezcla de muchas cosas: aspectos relacionados con la nostalgia, las referencias a la cultura pop y la relación global de esos elementos que conectan tanto con el público adulto como con los jóvenes que han descubierto la serie en estos años.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1

* Por invitación de Netflix.