Actores de Hollywood, firmes contra el uso de la IA mientras negocian con los estudios

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) recalcó este miércoles su total rechazo al uso de imágenes y voces de sus miembros por parte de los grandes estudios de cine y televisión para entrenar sistemas de inteligencia artificial (IA) generativa.



"Si un individuo decidiera infringir el contenido protegido por derechos de autor de una de estas empresas, se enfrentaría a una gran cantidad de problemas legales (...) ¿No deberían estar igualmente protegidos los individuos cuya propiedad intelectual se utilizó para entrenar el algoritmo de IA?", se preguntó el negociador jefe de SAG-AFRA, Duncan Crabtree-Ireland.

El también director de la ejecutiva nacional de este sindicato se pronunció en estos términos durante una sesión ante la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., que tuvo que abandonar antes de que finalizara por el desarrollo de la negociación con la Alianza de Productores Cinematográficos y Televisivos (AMPTP), que trata de poner fin a una huelga que comenzó el pasado 12 de julio.



Sin embargo, el encuentro entre las partes este miércoles tampoco ha desbloqueado la situación y, en un comunicado publicado horas después, el sindicato afirmó que volverán a reunirse el viernes, pero que será durante el fin de semana cuando ambos se plantearán internamente sus posturas y el lunes habrá otro acercamiento.



No se han facilitado más detalles al respecto pero parece que, tal como ha venido ocurriendo desde que se iniciaran los piquetes, el pago de los derechos residuales -cantidades con las que estudios o plataformas compensan a los profesionales cada vez que uno de sus proyectos vuelve a emitirse- y el uso de la IA siguen siendo los principales escollos.

(Siga leyendo: Muere Michael Gambon, actor de Dumbledore en 'Harry Potter': ¿de qué murió?).

De ahí la férrea postura de Crabtree-Ireland durante la sesión ante la Comisión Federal de Comercio -en la que también participaron representantes de los actores de doblaje y músicos- subrayando que los contenidos generados por actores "reflejan un trabajo real" que merece mayor protección.



Los derechos de autor no contemplan los rostros de los actores ni las voces de los cantantes, pero en algunos estados como California o Nueva York hay leyes que los amparan contra los usos comerciales no autorizados del nombre, la imagen y rasgos propios de su identidad.



SAG-AFTRA retomó el lunes las reuniones con los estudios, representados por la AMPTP. Antes de esta semana, los actores se habían mantenido distanciados de esta institución desde el 12 de julio, cuando concluyeron sin éxito sus negociaciones para renovar el convenio colectivo que los vinculaba.



Se espera que las conversaciones entre el SAG-AFTRA y la AMPTP terminen con el paro histórico de las producciones de Hollywood, que ha generado retrasos en estrenos y el aplazamiento de premios como los Emmy, y que ha tenido también fuertes repercusiones económicas en distintos ámbitos de la industria.

(Lea también: Cinco 'thrillers' para ver en 'streaming' que lo dejarán en vilo hasta el final).

El principio de acuerdo alcanzado por el sindicato de guionistas (WGA) el pasado 24 de septiembre, y que terminó con su huelga el 27 del mismo mes, supone una ventana de esperanza para los actores.



No obstante, los guionistas, que estuvieron más de cinco meses en huelga, aún esperan la ratificación de su convenio. Sus miembros votarán su aprobación el 9 de octubre como máximo y, de no ser aceptado, su huelga se reanudaría.



El parón de los actores y guionistas de Hollywood, el primero en suceder de manera conjunta en 60 años, afectó a destacadas producciones como "Dune: Part Two", de Denis Villeneuve, o "Challengers", de Luca Guadagnino, ambas previstas para el segundo semestre de 2023 y que ahora han pospuesto su estreno a 2024.

EFE

