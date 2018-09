¿Qué hacen hoy los protagonistas de la exitosa serie ‘Friends’?

Instagram Friends

Matthew Perry: Al concluir la famosa serie 'Friends' en 2004, el actor que hizo el papel de Chandler siguió con su carrera de actuación. Participó en películas como 'La historia de Ron Clark', 17 otra vez' y 'Perversión sexual en Chicago'. Tras ello creó sus propias series como Mr. Sunshine', Go On' y una nueva versión de 'The Odd Couple' ( 2015). Su última aparición fue en las series ' The Good Fight' y 'The Kennedys: After Camelot', 2017.