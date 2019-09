Se acabaron las vacaciones para los jóvenes de ‘Élite’

La segunda temporada de la serie emitida por la plataforma Netflix, ‘Élite’, consta de ocho capítulos repletos de “adicción, fuego y oscuridad”.

La trama de ‘Élite’ se centra en la historia de tres adolescentes que reciben una beca para estudiar en un prestigioso colegio, Las Encinas, tras el derrumbamiento de su antiguo instituto.



La superioridad con la que los estudiantes del centro educativo tratan a sus nuevos compañeros crea enfrentamientos claves, que van evolucionando en diferentes líneas y complicando la situación de muchos de los personajes, que deberán adaptarse a una nueva realidad.



Conforme avanza el argumento y las situaciones en la serie, las relaciones de amistad, amor y rivalidad surgidas entre unos y otros trastocan y complican todo lo que los rodea.

La primera temporada, estrenada en octubre de 2018, terminó con la muerte de uno de los personajes principales y el arresto de otro de ellos, además de dejar muchas tramas abiertas que deberán resolverse en los próximos episodios.



Intriga, pasión y emoción son tres elementos que caracterizan la segunda entrega de esta serie, según la productora, que ya goza de un notable éxito mundial, principalmente en diversos países de Latinoamérica.



La popularidad de ‘Élite’ radica, principalmente, en que en ella se tratan temas de gran relevancia social, como el poliamor, las enfermedades de transmisión sexual y la homosexualidad concebida en una pareja interracial.



Los actores y actrices protagonistas son jóvenes promesas que han demostrado con creces sus dotes para la interpretación, como Ester Expósito (que hace el papel de Carla), Omar Ayuso (Omar), Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán) y Danna Paola (Lucrecia), y son muy admirados por el público que sigue la serie en todo el mundo.



A pesar de su corta edad, varios de ellos han realizado trabajos en el ámbito cinematográfico y tienen pendientes futuros proyectos. Pero para algunos ‘Élite’ no ha supuesto su debut en una producción de Netflix. Este es el caso de Jaime Lorente (Nano) y Miguel Herrán (Christian), dos de los más célebres ladrones de otra serie de gran éxito: ‘La casa de papel’.

Los jóvenes maduran

Al elenco de protagonistas se han sumado, en esta nueva temporada, Jorge López, que da vida a Valerio; Georgina Amorós, en el papel de Cayetana, y Claudia Salas, que interpretará a Rebeca.



Para ellos la llegada de sus personajes supone “revolución, guerra y energías renovadas con mucho atrevimiento y desenfreno”.



Los tres agradecen el apoyo de sus ‘fans’ que, según explican a Efe, “hacen que el trabajo valga la pena y pueda salir adelante”.

Estos nuevos integrantes afirman, además, que de la serie “lo que más se espera es que guste al público, ya que, al fin y al cabo, es para él”.



En cuanto a lo que la fama supone para un ‘casting’ tan joven como el que se ve en esta producción española, Miguel Bernardeau afirma sentirse “muy contento de estar viviendo algo tan maravilloso”.



Según el actor, no necesita gestionar su éxito: “Trato de vivir y disfrutar al máximo de la situación, tal y como me ha recomendado mi madre”, que no es otra que la actriz de la serie ‘Cuéntame’, Ana Duato.



De esta segunda temporada, cargada de emociones y misterios, los protagonistas no han revelado detalles, pero sí destacan su carácter “mucho más extremo”.



Además, Jaime Lorente declara que los personajes “han madurado mucho, con un crecimiento personal clave para cada una de sus situaciones”. Según dice, la muerte de uno de ellos en la entrega anterior provoca grandes cambios en Las Encinas, que afectan a todos y cada uno de sus miembros.



Al equipo de dirección de la serie se han sumado en esta nueva etapa Silvia Quer, junto a Ramón Salazar y Dani de la Orden, ya presentes en la primera temporada.



Por su parte, Carlos Montero y Darío Madrona, creadores y guionistas de esta producción televisiva, son autores también de otras dos series importantes con adolescentes como protagonistas: ‘Física o química’, que estuvo al aire desde 2008 hasta 2011, y ‘Los protegidos’ (2010-2012).



En esta segunda temporada se confirmó, de manera oficial, la existencia de una tercera entrega que llegará en 2020 y ya ha sido rodada.



Para la plataforma que la comercializa es común grabar dos entregas de una misma serie a la vez, separando su estreno en el tiempo, como se puede comprobar con ‘La casa de papel’ y ‘Las chicas del cable’.



MELANIE GONZÁLEZ HERRERO

EFE Reportajes