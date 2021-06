Actor y presentador Rafa Taibo fue trasladado a la clínica Reina Sofía

En un video subido a sus redes en la madrugada del 2 de junio, el actor y presentador español Rafa Taibo cuenta que fue trasladado a la clínica Reina Sofía para seguir su tratamietno.

Taibo, creador y presentador del espacio paranormal Ellos están aquí, sufrió, al parecer, una reacción luego de aplicarse la vacuna contra el covid-19 y tuvo que ser llevado, inicialmente, a la Clínica El Country, de Bogotá.



El pasado 21 de mayo recibió la vacuna y una semana después apareció en un primer video contando que su salud se había complicado. “Desde que decidí vacunarme mi vida dio un vuelto de 180 grados y se convirtió en una pesadilla”, expresó preguntándose si había tomado la mejor decisión al vacunarse.



De acuerdo cono la Unidad de Salud de EL TIEMPO, "aunque eso es lo que dice el señor Taibo, hasta el momento y por respeto a su historia clínica, no se conoce con certeza el cuadro clínico que tiene ni los síntimos que motivaron su hospitalización. En tal sentido, no se puede aseverar que su estado actual sea consecuencia de la vacunación, como tampoco se puede descartar que tenga un cuadro viral o infección por covid, dado que con los tiempos que describe no estaba protegido contra el covid 19 con una sola dosis y pudiera estar presentando una enfermedad que se incubó durante este tiempo, como tampoco se puede decir que enfrente otra enfermedad que requiere atención hospitalaria" .



Por ese motivo, EL TIEMPO "se abstiene de ir más allá de las palabras del señor Taibo y espera que oficialmente la clínica Reina Sofía o el mismo actor den a conocer, como corresponde, el parte médico de su cuadro".



Taibo ha necesitado oxígeno de manera permanente y aunque en el video de la madrugada del 2 de junio se le ve un poco mejor y despidiéndose del personal que loatendó en El Country, se nota agotado.

(Le puede interesar: Fallece Robert Hogan, actor de 'The Wire' y 'MASH', a los 87 años)



También ha agradecido las manifestaciones de cariño de sus seguidores, "desde las personas más humildes hasta las más conocidas", que han llamado para preguntr por él o le han escrito en sus redes.



“Estoy llorando de emoción. No saben lo que significa para mí, desde las personas más modestas a las más ilustres, el apoyo constante que estoy recibiendo. Sé que están llamando constante al hospital, es realmente conmovedor ver el cariño de personas de tan distinto origen y creencias. No sé qué he hecho para merecer esto pero gracias y gracias a todos”, precisó en el mismo.



De paso, afirma que no quiere generar polémica sobre la vacuna, pero que espera "poder salir victorioso de esta batalla" y continuar con su extrema vida, por la que quiere luchar.



(Lea, además: Maribel Verdú relata que sufrió acoso de 'gente muy influyente')



“Si mi vida tiene que terminar así, pues qué tristeza. Me hubiera gustado más terminar sepultado en una gruta por un temblor de tierra y si voy a superar esto, ojalá que quede bien y no quede tocado y me impida esto de desarrollar mis aventuras, que es para lo que la vida merece la pena ser vivida en mi caso”, comentó.



También dijo que los médicos le dijeron que no hablara más de lo necesario y guardara reposo.