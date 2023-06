El protagonista de series clásicas como "Blue Woods" y "Everwood" falleció en medio de un aparatoso accidente en moto en Vermont de acuerdo a las declaraciones de su antiguo agente, Barry McPherson a la cadena televisiva estadounidense CNN.

Richard Treat Williams, quien falleció a sus 71 años, nació en Rowayton, Connecticut. Estudió teatro en la universidad y poco tiempo después se mudó a Nueva York. Allí consiguió el rol como suplente de John Travolta en 'Grease'.

Más adelante estaría en una adaptación del musical 'Hair' y como protagonista en el drama 'Prince of the City'.

Posteriormente estaría en una adaptación de 'Streetcar named Desire', y aunque se creía que estaría en el foco del estrellato, su carrera no terminaba de despegar. Igualmente participó de producciones de películas para televisión en las que interpretó al boxeador Jack Dempsey y el jefe del FBI, J. Edgar Hoover.

Su carrera se concentraría en papeles para series de televisión, como un papel en la última temporada de 'Chicago Fire' y en la década de los 90 interpretó al agente Michael Ovitz en la película de HBO basada en el libro "The Late Shift", sobre la batalla de sucesión de "The Tonight Show” entre Jay Leno y David Letterman.

Durante el 2022 interpretó un personaje en la miniserie de HBO, "We Own This CIty", una crónica sobre corrupción y política en el Departamento del Policía de Baltimore.

