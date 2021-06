Actor Sebastián Vega estuvo cerca de perder la vida

El actor Sebastián Vega, reconocido por su participación en series como 'Chica vampiro', 'Narcos' y 'La nocturna', entre otras, habló de varios momentos de su vida.

En Super Like, de Noticias RCN, el actor contestó preguntas de los televidentes y narró, entre otras, que en un viaje a Bucaramanga casi pierde la vida en la carretera, pues estuvo a punto de chocar con un camión.

"Ya iba llegando y me sentía muy cansado. Soy un buen conductor y me gusta la velocidad, cuando me percaté de que estaba en peligro, frené y no hubo consecuencias", contó.



Casado con Valentina Ochoa y feliz en su matrimonio, Vega también dijo que por amor una vez había pagado por un trayecto en avión Pereira-Bogotá, un millón de pesos, pero que no se arrepentía.

Vega tiene 34 años y empezó su carrera en el 2005 en Padres e hijos. El Baby de 'A mano limpia' es uno de sus personajes más recordados, serie en la que Jairo Camargo y Ana María Sánchez, actores muy reconocidos y de gran trayectoria, representaron a sus padres en los personajes de Argemiro y Esperanza.