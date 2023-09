Invitado al pódcast Literally de Rob Lowe, el actor Kevin Bacon relató una curiosa anécdota alededor de una casa embrujada que adquirió hace ya muchos años, cuando su carrera actoral despegaba con un boom inusitado.

En 1983, el actor decidió comprar una finca rural en el estado de Conneticut. Su intención inicial era tener allí un caballo. Pero, con el tiempo fue adquiriendo más terrenos alrededor de esta propiedad inicial. De pronto, dio con un terreno que el propietario no quería venderle.



Esta persona alegaba que no quería vender porque dentro del predio había una casa con actividades paranormales. O, al menos ese fue el argumento para no hacer el negocio que le dio a Bacon ante su insistencia en saber por qué no. “No puedo vendértela, porque está embrujada y tengo miedo de que te posean y te causen graves daños”, le dijo.



Finalmente, el actor adquirió el terreno, con todo y casa, pero no antes de comprometerse a demoler la edificación, en el lapso de un mes. Algo que quedó estipulado en el contrato y que efectivamente hizo.



Según relató el actor, el inmueble tenía una historia de un nativo americano del siglo XVIII asesinado por un soldado. Debido a la posible existencia de fantasmas, el anterior propietario había llegado a contratar cazafantasmas para hacer búsquedas que no dieron resultado.



En algún momento, el actor de películas como X Men: primera generación, tuvo la intención de conservar algunas tablas y elementos de la casa, pero su esposa Kyra Sedgwick dijo que no quería nada de eso en la casa. Y después de décadas, el actor asegura que no ha experimentado ningún fenómeno sobrenatural en el terreno.

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET