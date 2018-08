‘La gente siempre me ve como el malo de la película’

“Yo soy la mejor persona del mundo”, dice el actor portugués Joaquim de Almeida, quien estuvo recientemente en Colombia.



“Pero, la gente siempre me reconoce como el malo de la película”, agrega un Almeida emocionado y que es famoso por producciones como Rápidos y furiosos 5 o la serie de televisión 24, en las que era el antagonista.

Almeida fue uno de los invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Santander y conversó con EL TIEMPO sobre su experiencia como actor (ha participado en más de 90 películas) y sobre la industria en la que se mueve.



“El cine independiente está desapareciendo, porque no hay distribución, la gente va cada vez menos al cine, mientras que la televisión ha crecido mucho (…). Esperemos que la gente que lucha por el planeta luche también por este tipo de cine”, reflexiona.



Almeida tiene una visión ponderada sobre su oficio, lo que le ha permitido llegar a un momento de su vida en el que está haciendo lo que le gusta. “De vez en cuando tienes que parar un poquito y reflexionar sobre si vale la pena hacer cosas que no te gustan, porque ya no necesitas la plata”, explica.



Sin embargo, reconoce la dificultad de rechazar grandes películas de estudio por su alcance mediático.



“No soy un fanático de Rápidos y furiosos, pero cuando me lo propusieron sabía que está muy bien hecho, con un director muy bueno, y que billones de personas ven esta saga, entonces, claro que lo iba a hacer”, reconoce.



El actor de 61 años confiesa que su larga trayectoria no ha estado exenta de altibajos. “He tenido periodos donde casi no quiero hacer más cine. Después vuelve esa voluntad de estar delante de una cámara. Pero a veces se pasa porque hay años en los que tú lees guiones, uno detrás del otro, y cada uno peor que el otro”.



Sin embargo, incluso en esos periodos no se ha decidido a cambiar de rol, y a pesar de que reconoce que ha sentido una gran tentación por dirigir, es más fuerte el gusto que le produce estar del otro lado de la cámara, sin lidiar con los problemas que enfrentan los directores.



Sobre su proceso para meterse de lleno en los personajes que tiene que interpretar, cuenta: “Hay que hacer un poco de investigación, después te lo metes dentro emocionalmente y luego vas encontrando físicamente cómo quieres que se mueva. Me concentro mucho cuando estoy trabajando, es esencial”.



Después de haber interpretado tantos personajes, no hay uno en particular que lo haya marcado. “Para mí, la película Good Morning Babylon fue importantísima, porque inauguramos Cannes en 1987. Fue mi primer protagónico y me abrió una carrera internacional. Hay filmes que te marcan por un tiempo, pero no hay uno especial; si has hecho casi cien películas, es muy difícil decir una. De algunas casi ni me acuerdo, esas son las que me preocupan”.



Agrega que lo que más le gusta de esta profesión es conocer lugares y personas. “Porque de verdad conoces, terminas viviendo allí unos meses, no estás haciendo turismo, te integras y vives. Te enriquece la vida”.



En ese sentido, Almeida (Lisboa, 15 de marzo de 1957) se siente feliz de regresar a Colombia, y reitera que la percepción sobre el país ha cambiado mucho en el exterior.



“Me alegra saber que la paz perdura en Colombia. Yo hice en México películas que no podíamos filmar aquí, aunque hubiéramos querido hacerlo. Hoy creo que se podrían grabar acá cintas ambientadas como si fuera México, pues el problema pasó para el otro lado”, dice.



LAURA VITA MESA

EL TIEMPO