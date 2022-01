En la mañana del 12 de enero, el periodista Carlos Ochoa informó desde Medellín que Fabio Restrepo, actor de películas y telenovelas, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Según Ochoa, Restrepo dio positivo para covid-19 y su estado de salud se complicó, por lo que fue neceario lllevarlo a un centro hospitalario.

(Tal vez quiera leer: 'Encanto' no seduce a los chinos y apenas va por US 3 millones en taquilla)



Restrepo se dio a conocer cuando participó en la película 'Sumas y restas', del director Víctor Gaviria, y también estuvo en produccines de la pantalla grande como 'Satanás' y 'García', entre otras.



En televisión ha participado en 'Sin tetas no hay paraíso', 'Tiempo final', 'Escobar, el patrón del mal'; 'Lady, la vendedora de rosas', 'La selección', 'La bruja' y más recientemente en 'Enfermeras'.

(Le puede interesar: Los Óscar tendrán, de nuevo, presentador)



“Fuerza @fabiorestrepoactor, espero que salgas de la #UCI muy pronto”, le escribió Ocoa a Restrepo.