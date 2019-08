El actor Dwayne Johnson se casó en Hawái

El actor estadounidense Dwayne ‘The Rock’ Johnson contrajo matrimonio en una "ceremonia secreta" con Lauren Hashian, su pareja desde 2007, en Hawái, según anunció este lunes él mismo en Instagram.

Johnson, de 47 años, publicó dos fotografías en esa red social: En una de ellas se les ve ataviados de novios con los brazos en alto -él con una camisa blanca desabotonada, dejando a la vista un tatuaje en el pecho, y Hashian, de 34 años, con un vestido largo blanco, junto a la orilla del mar.



En la segunda aparecen ambos dándose un beso junto al océano. Las instantáneas están acompañadas del mensaje: "18 de agosto, 2019. Hawái. Pomaika?i (Afortunados)". Johnson etiquetó a su nueva esposa y a su excuñado Hiram García, que dirige la productora fundada por el actor y su exmujer, Dany García.

El actor y Hashian tienen dos hijas, Jasmine, de tres años, y Tiana, de 15 meses. Aparte, Johnson es padre de otra hija, Simone, de 18 años, de su matrimonio con Dany García.



(Le puede interesar: Las películas más taquilleras de Dwayne Johnson)



"The Rock" conoció a la cantante, compositora y productora en 2006 y comenzaron a salir en 2007, después del divorcio de Johnson y García.



En julio de 2018, el actor dijo al medio ‘Entertainment Tonight’ que no tenía prisa en casarse con Hashian. El vestido de boda de Hashian es un ‘Dara’ de Mira Zwillinger que se puede adquirir por 12.540 dólares, según informó Pagesix.com.



En su lista de 2018, Forbes señaló que, con 124 millones de dólares de ingresos ese año, Johnson fue el actor mejor pagado en los veinte años de historia de su ránking de 100 celebridades. Sus películas han recaudado más de 3.500 millones de dólares en América del Norte y otros 10.100 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo a la plataforma Box Office Mojo.



La boda ocurrió pocas semanas después que Johnson anunciara su retirada de la lucha profesional. Su mayor éxito reciente en la taquilla fue repitiendo el papel de Luke Hobbs en ‘Hobbs & Shaw’, un "spin-off" (película derivada) de la saga ‘Fast and Furious’.

EFE