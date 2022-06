Las autoridades de Los Ángeles están investigando qué sucedió con Sanders luego de que fuera encontrado muerto en su habitación. Así lo informó TMZ, que aseguró que se realizará una autopsia al cadáver del adolescente.



(Siga leyendo: Esposa de participante del 'Factor X' murió en el día de su matrimonio)

Los servicios de urgencias llegaron a la casa del joven actor luego de recibir una llamada en la que una persona afirmó que Tyler no estaba respirando. Al llegar al lugar encontraron a Sanders solo y sin signos vitales.



La policía aseguró que en unos días cuando tengan más información, revelarán la causa de la repentina muerte del joven. Por ahora las autoridades no sospechan de ‘circunstancias inusuales’ en el caso.



"Por el momento no hay signos inmediatos de juego sucio o circunstancias sospechosas" declararon los investigadores.



Por su parte, el representante de Tyler, Pedro Tapia, pidió que sea recordado "como un buen chico que venía de una buena familia".



(Le recomendamos: Actores que se fueron al extremo para 'convertirse' en su personaje)

La carrera de Tyler Sanders

El joven de apenas 18 años tenía un futuro prometedor y a su corta edad, ya había cosechado varios éxitos en la industria del entretenimiento. Empezó su trabajo como actor a los diez años y ha participado en series como ‘The Rookie’, ‘The Walking Dead’ y ‘911: Lone Star’



Gracias a su actuación en la producción de Amazon Prime, "Just Add Magic: Mystery City", fue nominado a un premio Emmy. En este momento, se encontraba a la espera del estreno de otros dos proyectos que ya había grabado.



Aparecerá en la película ‘The Price We Pay’, así como también en el corto de suspenso '¡Shock!’. En redes sociales se mantenía activo mostrando fotos de sus actividades físicas y viajes familiares.

Más noticias

Warner confirma que Ezra Miller no continuará en el Universo DC

Javier Bardem y Nicole Kidman serán pareja en una película animada

Georgina Rodríguez: con emotiva fotografía recordó a su bebé fallecido

Camille Vásquez volverá a representar a Johnny Depp en nuevo juicio