Un desacuerdo de opiniones es lo que tiene al cine en una gran polémica. Dos grandes de la industria como Scorsese y Tarantino hablaron sobre su perspectiva, la cual es negativa, frente a la industria actual y las películas de Marvel.Simu Liu, el protagonista de ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’, usó su cuenta de Twitter para arremeter contra dos de los directores de cine con más peso en el séptimo arte.

“Lo intenté ¿sabes? Pero eso no es cine”, afirmó Scorsese sobre Marvel en la revista ‘Empire’.



“Parte de la ‘Marvelización de Hollywood’ es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes. Pero no son estrellas de cine”, dijo Quentin Tarantino en el podcast ‘2 Bears, 1 Cave’.

Las polémicas declaraciones trajeron millones de críticas y una reciente respuesta de Simu Liu, quien rechazó los comentarios de los cineastas.



“Si los únicos guardianes del estrellato cinematográfico fueran Tarantino y Scorsese, nunca habría tenido la oportunidad de dirigir una película de más de 400 millones de dólares”, fue como inició el actor.



Y agregó: “Estoy asombrado de su genio cinematográfico. Son autores trascendentes. Pero no pueden señalarme a mí ni a nadie”.

Esto no fue todo, pues el actor dejó un segundo tuit más en el que recalcó su idea inicial y defendió a capa y espada a Marvel.



"Ningún estudio de cine es o será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha hecho esfuerzos constantes para mejorar la diversidad en la pantalla, creando héroes que empoderan e inspiran a gente de todas las comunidades del mundo", dijo.



Y finalizó de manera contundente: "También me encantó la ‘Edad de Oro’.. pero era blanca como el infierno".

¿Qué más dijeron Scorsese y Tarantino?

Está claro que tanto a Scorsese como a Tarantino no les gusta el cine de Marvel, el cual ha sido uno de los más exitosos durante los últimos años.



Y aunque el arte es subjetivo, las polémicas declaraciones que han dado han dejado un sinsabor en más de un internauta o fan de la franquicia.



Tarantino, por ejemplo, habló sobre los actores de estas películas y dijo que realmente no son estrellas de cine.



“Creo que eso se ha dicho un millón de veces, pero es como, ya sabes, son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas”, dijo en el podcast “2 Bears, 1 Cave”.

El director ya comenzó el rodaje de su novena y penúltima película. Foto: Archivo /EL TIEMPO

“Ni siquiera los estoy menospreciando francamente, para decirte la verdad. Pero ese es uno de los… el legado de la ‘Marvelización’ de las películas de Hollywood”, agregó.



Y aseguró que no dirigiría una película de Marvel: “tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas. No soy un jornalero. No estoy buscando trabajo”.



En su momento, a él se unió Scorsese, quien dijo: “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos”.



Y añadió: “No es el cine de seres humanos intentando transmitir emociones a otro ser humano”.

La XIII Fiesta del Cine de Roma premió la carrera de Martin Scorsese,. Foto: EFE

Tendencias EL TIEMPO